Inbank будет предлагать вклады клиентам инновативного мобильного банка N26

Ведущие немецкие финтех-компании Raisin и N26 договорились о предоставлении клиентам мобильного банка возможность делать вклады на выгодных условиях в избранных европейских банках. Одним из банков, предлагающих клиентам N26 возможность делать вклады, станет и банк с эстонскими корнями Inbank.

По словам руководителя Inbank по развитию бизнеса Эркки Саарниqта, сотрудничество с N26 откроет для Inbank возможность предлагать услуги по вкладам ещё большему количеству клиентов. ”На данный момент возможность сделать вклады в Inbank будет предлагаться только клиентам N26 из Германии, но гибкость платформы позволяет в будущем расширить предложение и на другие страны”, — сказал Саарнийт.

По словам Саарнийта, проценты по вкладам в Европейских банках практически нулевые, поэтому Raisin принял меры, чтобы предоставить клиентам N26 лучшие предложения по вкладам. ”Inbank был выбран партнером N26 благодаря своим высокотехнологичным возможностям и привлекательным процентным ставкам по вкладам, которые на данный момент мы предлагаем в Эстонии, Польше, Германии и Австрии”, — сказал Саарниийт. ”Это очередной шаг в направлении API-банкинга, где различные услуги различных поставщиков более доступны, и у клиента есть свобода выбирать лучшие из них”, — добавил Саарнийт.

Открытие вклада через N26 — простой процесс, и в мобильном телефоне может быть выполнен с помощью пары нажатий. ”Помимо скорости и удобства, вклады для клиентов N26 также безопасны, поскольку в банках с системой гарантийного фонда вклады гарантированы в размере 100 000 евро на человека”, — сказал Саарнийт.

Как Raisin, так и мобильный банк N26 действуют на финансовом рынке с 2013 года. N26 предлагает свои услуги в 17 странах, у Raisin 30 банков-партнеров по всей Европе. На двоих у них порядка 400 000 клиентов в Европе, и они являются ведущими финтех-компаниями в Германии. N26 — первый в Европе банк, ориентированный на мобильный банкинг, у которого есть банковская лицензия Европейского союза. Платформа Raisin на сегодняшний день является посредником вкладов в Европе на сумму более 3 млрд евро.

Начавший свою деятельность в 2015 году Inbank предлагает услуги через свой интернет-банк и большую сеть партнеров. Inbank работает на рынке финансирования потребителей в Эстонии, Латвии и Польше. Дополнительно привлекаются международные вклады на рынках Германии и Австрии.