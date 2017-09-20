Имитация продукта дорого обходится в строительстве

Ответственные предприятия все большую досаду испытывают от фирм, которые копируют их решения промышленного дизайна. Директор по продажам Penosil Eesti Эйкки Кари признает, что неприятная тенденция достигла также и бизнеса строительной химии.

В 2015 году фирма-производитель строительной химии в Эстонии Krimelte выпустила на рынок инновационную серию продуктов PENOSIL EasyPRO. Ассортимент из десяти продуктов, предназначенных, в первую очередь, для домашнего мастера, содержит специфические уплотнительные средства для изоляции, энергосбережения, борьбы с плесенью, защиты от атмосферных воздействий, а также заполнения и покраски. Стоя перед полкой в магазине, покупатель оказывается лицом к лицу с десятками производителей и сотнями продуктов, и зачастую сложно получить совет и помощь даже от персонала магазина. Поэтому разработчик концепции PENOSIL EasyPRO значительно упростил жизнь. Все типовые области применения крупно и четко указаны на этикетке. Не теряя времени, можно найти подходящее решение ”Для окон и дверей”, ”В кухню и ванную комнату”, ”Для кровли и фасада” и т.д.

PENOSIL EasyPRO взлетел очень высоко. Концепция продается во всех странах Балтии, в Финляндии, Испании, Португалии, Румынии и Австралии. Планы по освоению рынков в ближайшем будущем связаны с Южной Америкой и восточными соседями.

Хороший продукт приманивает подражателей

Качество и удобство применения серии PENOSIL подтверждает на только мнение строителей-энтузиастов. У продуктов, которые содержат в себе важные для потребителя ценности или иным образом служат ”иконой стиля”, существует вероятность быть скопированными. PENOSIL EasyPRO теперь стоит в одном ряду с сумками Chanel, кроссовками Adidas, стульями Eames, часами Rolex и т.п. А именно, на рынке появился продукт, который по цвету и дизайнерскому решению один в один подражает монтажным пенам PENOSIL с наименованиями EasyPRO All Purpose и Window&Door. По словам Эйкки Кари, до сих пор суррогатные продукты были бедой у восточных и южных соседей, но теперь эта проблема пришла и в Эстонию. Для производителя копирование не служит комплиментом, поскольку наряду с вложенными в развитие ресурсами, каналами продажи и маркетингом, а также неполученным доходом наибольший ущерб причиняется как раз репутации. Играя на схожести дизайна и низкой цене, вводится в заблуждение потребитель, производители подделок надеются на его невнимательность или импульсивную покупку, что в итоге означает, что купленная пена совсем не выполняет тех функций, для которых она была создана. ”Эластичная монтажная пена PENOSIL Window&Door Elastic обладает высоким качеством, у нее крайне малое вторичное расширение, которое не оказывает воздействия на элементы конструкции, в т.ч. на оконные рамы и дверные коробки. Благодаря очень плотной структуре пены гарантирована лучшая тепло- и звукоизоляция”, — ссылается Эйкки Кари на свойства, в которых он со своей командой уверен.

Известный принцип, что дешевая вещь дорого обходится, действует также и в бизнесе строительной химии. В ситуации, когда недвижимость в Эстонии по годам дорожала больше всего и цены вновь находятся на уровне периода бума, не стоит, совершая крупнейшую в жизни инвестицию, экономить деньги на дешевых строительных материалах. Отечественная торговая марка продает качество, которое сохраняется долгие годы. Лучшая стойкость выражается в сэкономленных деньгах и сбереженной окружающей среде.

Сильная торговая марка с ориентацией на клиента

В случае продуктов PENOSIL EasyPRO потребитель не должен принимать решения интуитивно, поскольку вся необходимая для него информация содержится на этикетке. Помимо этого, рядом с выставкой в магазинах имеются буклеты с дополнительной информацией, а с помощью мобильного телефона можно легко добраться до технических данных и паспортов безопасности, опубликованных на сайте.

”Пена PENOSIL Window&Door Elastic разработана для уплотнения дверей и окон, но подходит также и для других изоляционных работ. Хорошо выдерживает вибрацию, особенно хорошо подходит для узких и подвижных швов. Вторичное расширение пены не вызывает деформации оконных рам и дверных коробок. Пена быстро затвердевает, ее можно резать уже через 30 минут, и у нее лучшая тепло- и звукоизоляция, чем у обычной пены”, — приводит преимущества оригинальной пены Window&Door Elastic директор по продажам Эйкки Кари. Температура применения круглогодично используемой, стойкой к плесени и пригодной к покраске монтажной пены находится в интервале -5°…+ 30° C. Все эластичные монтажные пены PENOSIL распознаются по зеленому цвету.

Если домашний мастер не знает точно, какая пена ему требуется, то решением будет EasyPRO All Purpose. Обозначение области применения ”Универсальная” указывает на то, что продукт можно использовать в качестве монтажной, уплотнительной и наполнительной пены. Например, для герметизации стыков и трещин, уплотнения соединений между изоляционными плитами и черепицей и т.д. Дополнительно покупатель получает необходимый для работы аппликатор, который гарантирует по сравнению с профессиональным пистолетом для пены равнозначные свойства затвердевшей пены. Его легко использовать даже в случае, если отсутствует предыдущий опыт: точная дозировка, отсутствует неприятное вторичное расширение, и благодаря этому перерасход получается минимальным.

Отдавая предпочтение произведенным в Эстонии и подходящим к здешнему климату продуктам, гарантированы не только хорошее качество и опыт применения, но тем самым улучшается также жизнь в Эстонии. Созданные рабочие места и уплаченные налоги способствуют благополучию всего общества.

www.penosil.com