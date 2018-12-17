17.12.2018, 18:00

Имейте в виду! Межбанковские платежи в праздничные дни будут нарушены

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Имейте в виду! Межбанковские платежи в праздничные дни будут нарушены
Foto: A. and I. Kruk, Shutterstock.com

Банки предупреждают, что во время праздников и на предшествующих праздникам выходных банковские переводы между разными банками производиться не будут.

Swedbank сообщил, что платежи, совершенные посредством электронных каналов после 16:30 21 декабря, поступят на счет получателя в другом банке 27 декабря. То же самое касается платежей, совершенных после окончания рабочего дня 31 декабря. Эти платежи поступят на счет адресата только 2 января.

Банки SEB и LHV не будут осуществлять межбанковские платежи 25 и 26 декабря, а также 1 января.

Внутрибанковские платежи при этом нарушены ни в одном из банков не будут.

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