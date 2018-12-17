Имейте в виду! Межбанковские платежи в праздничные дни будут нарушены

Swedbank сообщил, что платежи, совершенные посредством электронных каналов после 16:30 21 декабря, поступят на счет получателя в другом банке 27 декабря. То же самое касается платежей, совершенных после окончания рабочего дня 31 декабря. Эти платежи поступят на счет адресата только 2 января.

Банки SEB и LHV не будут осуществлять межбанковские платежи 25 и 26 декабря, а также 1 января.

Внутрибанковские платежи при этом нарушены ни в одном из банков не будут.