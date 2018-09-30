Ильвес датской газете: Эстония для Danske Bank — удобный преступник

Газета отмечает, что история с отмыванием денег разворачивалась на протяжении практически всего того времени, что Ильвес являлся президентом Эстонии, передает ERR.

"В Эстонии это достаточно маленький банк и никто из тех, кого я знаю, не пользовался его услугами”, — сказал Ильвес.

По его оценке, Danske Bank пытается создать впечатление, будто в Эстонии отмывание денег является проблемой и что такое могло произойти только в такой стране, как Эстония.

Ильвес считает, что Эстония для банка является удобным преступником, поскольку хорошо подходит для истории о маленькой стране Восточной Европы, которая не проверяет тех, с кем ведет дела. Президент уверен, что в данном случае свою работу хорошо сделала именно Эстония, поскольку о подозрительных сделках сообщалось еще в 2007 году, а позже и в 2009, 2012, 2014 и 2015 годах.