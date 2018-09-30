Илон Маск выйдет из совета директоров Tesla и заплатит штраф в $20 млн, чтобы избежать обвинения в мошенничестве

Илон Маск, ранее обвиненный американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в мошенничестве, заключил досудебное соглашение с надзорным органом.

Он согласился заплатить штраф в 20 млн долларов и покинуть на три года пост председателя совета директоров Tesla, но сохранит свой пост генерального директора компании и не обязан признавать свою вину.

SEC посчитала, что своими твитами о намерении сделать компанию Tesla непубличной Маск преднамеренно ввел инвесторов в заблуждение, поскольку он ничего не предпринял для реализации этого намерения.

Седьмого августа глава компании-производителя электромобилей Tesla написал в своем "Твиттере", что обдумывает изменить форму собственности компании и сделать ее непубличной (не торгуемой на бирже). При этом Маск назвал цену, по которой компания могла бы выкупить акции у миноритариев — по $420 за акцию. Эта сумма оказалась на 20% больше тогдашней рыночной стоимости акций.

После сообщения Маска ценные бумаги Tesla подорожали на 11%, однако затем, кода идея оказалась неудачной, упали ещё ниже, чем раньше.

Также Маск писал в тот день, что у него есть деньги на выкуп бумаг у тех акционеров, которые пожелают продать свои акции, и обещал в любом случае соблюсти интересы миноритариев.

Однако позже выяснилось, что он выдал желаемое за действительное: под финансовыми гарантиями он имел в виду договорённости с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund, однако фиксированного соглашения с саудовским фондом не существовало.

По данным источников газеты New York Times, члены совета директоров Tesla пришли в ярость, поскольку Маск не сообщал им о своём намерении. Не была уведомлена и Комиссия по ценным бумагам и биржам, что требуется по закону. После этого SEC и начала свое расследование.

Также на Маска подали в суд некоторые акционеры — некоторые, по их словам, потеряли на бирже миллионы долларов, играя на понижение.

Через две недели бизнесмен-инноватор сообщил, что отказался от мысли делать Tesla полностью частной, потому что акционеры не одобряют эту идею.

Вердикт регулятора

Проведя расследование, SEC пришла к выводу, что заявления Илона Маска в "Твиттере" вводили в заблуждение и были ложными.

"На самом деле Маск заранее не только не имел подтверждения, но даже не обсуждал ключевые условия сделки ни с одним потенциальным источником финансирования", — заявила Комиссия по ценным бумагам.

Это и стало основанием для иска, поданного регулятором в федеральный окружной суд Манхэттена в минувшую среду.

Маск не признал своей вины и многократно заявлял, что руководствовался только благом компании и интересами ее инвесторов.

Чтобы избежать суда по обвинению в мошенничестве и урегулировать иск, предпринимателю и его адвокатам потребовалось четыре дня.

По условиям досудебной сделки с регулятором Маск теперь также должен согласовывать все свои твиты о работе компании с пиар-отделом.

Штраф в 20 млн долларов наложен индивидуально на Маска, и еще столько же должа заплатить компания Tesla в целом. Как сообщает агентство Блумберг, чтобы возместить ущерб компании, Маск собирается выкупить ее акции на сумму в 20 млн долларов.

В настоящий момент он владеет 20% акций Tesla, являясь ее крупнейшим акционером.

Когда Tesla начнет приносить прибыль?

Такой вариант урегулирования оказался более щадящим, чем изначально требовала SEC. Регулятор требовал не просто удалить Илона Маска из совета директоров Tesla, но и вообще запретить ему занимать руководящие должности в любых компаниях, акции которых торгуются на бирже.

Мрачная перспектива напугала инвесторов — в пятницу, накануне сделки, акции Tesla на Нью-Йоркской бирже рухнули на 14%.

Затеяв инновационное производство автомобилей на электрической тяге, Илон Маск сделал компанию Tesla одной из самых дорогих в мире. При том что за всю 15-летнюю историю существования компании у нее не было ни одного прибыльного года, ее акции успешно росли.

Маск совмещал роли главного инженера, исполнительного директора, главы совета директоров и основного акционера Tesla, что, по мнению экспертов, плохо сказывалось на бизнесе.

Теперь он должен как минимум на три года покинуть совет директоров, ввести в руководство двоих независимых директоров и сформировать комитет независимых членов совета.

За последние месяцы финансовые потери Tesla достигли миллиарда долларов, сообщает Блумберг.

Однако Илон Маск обещает акционерам, что уже очень скоро Tesla начнет приносить прибыль и что седан Tesla Model 3 — первая модель, запущенная в массовое производство — успешно покажет себя на рынке.