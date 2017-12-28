Илон Маск пообещал электропикап Tesla и "диско-режим" салона

Tesla собирается выпустить электрический пикап, объявил Илон Маск, обсуждая в "Твиттере" планы компании и новые модификации её легковых электромобилей.

"Основные элементы дизайна и инженерные решения крутятся у меня в голове уже пять лет, — написал глава Tesla. — Мне не терпится построить его".

Пикап начнут готовить к запуску в производство после того, как в продажу поступит Model Y — новый автомобиль на базе седана Model 3.

Некоторые эксперты указывают на убытки компании и сомневаются, что в такой ситуации стоит строить амбициозные планы. К тому же, Tesla не раз сталкивалась с неожиданными задержками в производстве.

Пикапы особенно популярны в США: первая тройка автопроизводителей продает их на 90 млрд долларов в год, посчитали аналитики Morningstar Equity Research.

И спрос на пикапы растет, несмотря на спад продаж других категорий легковых автомобилей.

Маск уже намекал на планы начать производство пикапа в ходе ноябрьской презентации электрогрузовика Semi — на одной из иллюстраций в кузове обнаружился пикап.

В своих твитах Маск рассказал, что автомобиль будет "немного больше" популярной модели Ford F-150, и пообещал некую "революционную" функцию, но какую именно, не раскрыл.

Миллиардер-мечтатель перечислил ряд функций, которые у нового пикапа точно будут:

"умные дворники", меняющие скорость в зависимости от интенсивности дождя

серьезно улучшенные карты и спутниковая навигация

новый браузер для внутреннего компьютера — нынешнюю версию ряд экспертов считает практически бесполезной

"диско-режим" — синхронизация освещения в салоне с музыкой.

В настоящее время Tesla Motors производит три модели легковых электромобилей: хэтчбек Model S, седан Model 3 и кроссовер Model X. В самой дешевой комплектации Model 3 стоит 35 тыс. долларов, а анонсированный недавно полноприводный спортивный автомобиль с откидывающимся верхом Roadster Маск собирается продавать с 2020 года за 200 тыс. долларов.

Помимо электромобилей Tesla выпускает солнечные батареи и энергонакопительные системы.

Убытки и очереди

Амбиции Маска контрастируют с рыночными показателями Tesla.

В ноябре компания показала самые крупные квартальные убытки за всю свою историю — 619 млн долларов, а также признала, что на несколько месяцев отстает от графика поставки Model 3 покупателям.

Компания планировала в 2017 году выпускать 5000 таких машин каждую неделю, а в 2018 году удвоить темпы, однако в ноябре Маск признал, что первой цели достигнет только весной, а второй — и вовсе неизвестно когда.

Tesla объясняет задержки проблемами при сборке аккумуляторов и кузова.

Заказы с предварительной оплатой уже сделали почти полмиллиона покупателей, готовых ждать несколько месяцев, и первые машины Model 3 они получат только в декабре-январе.

После ноябрьского объявления об убытках новостное агентство Блумберг сообщило, что если компания не сократит убытки или не привлечет новые средства, ее резервы наличности в 2018 году будут исчерпаны.

"От Tesla все чаще требуют не раздачи новых обещаний, а исполнения старых," — говорит аналитик консультационной фирмы IHS Automotive Пол Ньютон.

"На Model 3 множество предзаказов, и лишь несколько из них выполнены, покупателям отправляют машины, мучительно собранные вручную", — добавляет Ньютон.

"Количество скептиков будет расти вместе с очередями на получение старых моделей, особенно если компания будет в то же время заявлять новые проекты", — говорит он.