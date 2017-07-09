Илон Маск показал первый серийный электромобиль Tesla Model 3

Основатель Tesla Motors Илон Маск опубликовал фотографии первого серийного экземпляра беспилотного электромобиля Tesla Model 3. Коммерческие поставки электрокара начнутся в 2018 году, его стоимость составит $35 тыс.

Основатель частной американской космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Motors Илон Маск опубликовал в своем Twitter фотографии первого серийного экземпляра электромобиля Model 3 с автопилотом.

First Production Model 3 pic.twitter.com/TCa2NSUNI3

— Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2017 г.





Бизнесмен заявил, что в настоящее время машина проходит окончательную проверку.





Tesla Model 3 — бюджетный пятиместный седан, который компания представила весной 2016 года. Издание Mashable подчеркивает, что эта модель огромный прорыв компании в попытке начать массовое производство доступных электрокаров.

Стоимость базовой комплектации Model 3 составит $35 тыс. Как утверждают конструкторы, от одной зарядки электомобиль сможет проехать около 215 миль (около 346 км), он разгоняется до скорости 60 миль в час (100 км/ч) менее чем за шесть секунд, говорится на сайте Tesla Motors. Машина оснащена автопилотом. В компании отмечают, что поставки по новым заказам начнутся не ранее середины 2018 года. Зарезервировать автомобиль можно уже сейчас за $1 тыс.

Как отмечает газета Los Angeles Times, Model 3 позиционируется как более дешевая модель люксовой Model S. К концу июля Tesla планирует произвести 30 автомобилей, к декабрю компания намерена выйти на уровень в 20 тыс. единиц ежемесячно. Первые клиенты смогут выбрать цвет машины и размер колес.

Электромобиль компания впервые показала в апреле 2016 года, сразу после нее предзаказ оформили свыше 130 тыс. человек. По данным LA Times, заказы оформили более 380 тыс. человек, но газета отмечает, что Tesla не обновляла эти данные ”с начала прошлого года”.

Согласно опубликованному в мае отчету Tesla за первый квартал 2017 года поставила 25 тыс. автомобилей, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В отчете указывалось, что производство Model 3 планируется начать в объеме 5 тыс. автомобилей в неделю. В 2018 году объем планируется увеличить до 10 тыс. машин в неделю.