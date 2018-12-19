Илон Маск открыл под Лос-Анджелесом первый скоростной тоннель

Объект разработан в рамках проекта Loop Transportation System компании The Boring Company, который призван решить проблему с пробками на дорогах. Протяженность тоннеля — почти 2 км, стоимость — порядка $10 млн.
The Boring Company американского миллиардера и владельца частной космической компании SpaceX Илона Маска открыла под Лос-Анджелесом свой первый скоростной тоннель, передает Reuters.
Двухкилометровый подземный тоннель Loop Transportation System заработал в небольшом городе Хоторн, где находится штаб-квартира The Boring Company и SpaceX. На строительство ушло почти два года. Тоннель стал первым в рамках разработанного The Boring Company проекта борьбы с загруженностью на дорогах.
Первым по тоннелю проехал сотрудник компании на Tesla Model X: за две минуты автомобиль преодолел весь участок протяженностью 1,8 км. The Los Angeles Times указывает, что во время тестового испытания обнаружились проблемы: две бетонные конструкции у стены были настолько неровны в некоторых местах, что, казалось, Tesla едет по грунтовой дороге. Маск заверил, что в будущем инженеры все непременно исправят, сейчас же на это просто не хватило времени. ”Будет гладкая, как стекло”, — пообещал он.
Dec. 18 - Hawthorne, CA pic.twitter.com/dasUPNDbGK— The Boring Company (@boringcompany) December 19, 2018
Как следует из описания проекта на официальном сайте компании, чтобы решить проблемы ”душеразрушающих пробок”, нужно перенести дороги в 3D: это означает появление летающих машин или специальных тоннелей. Так как первые с существующими к настоящему времени технологиями менее устойчивы к погодным явлениям, компания решила строить тоннели.
Специально для Loop Transportation System у машин Tesla и других электрокаров будут сделаны выдвижные боковые колеса, которые можно убирать по необходимости. Модель такой машины Маск показал в своем Twitter.
Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi— Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2018
Стоимость одного такого тоннеля, уточняет Reuters, составляет порядка $10 млн. В эту цену входят все земляные работы, строительство внутренней инфраструктуры с освещением, вентиляцией, системами безопасности, связи и прочее.