Илон Маск намерен вживить компьютер в мозг

Глава компании Tesla Илон Маск создал новую фирму Neuralink, в задачу которой войдет разработка технологий, позволяющих соединить человеческий мозг с компьютером, пишет Русская служба Би-би-си.

Информацию об этом впервые опубликовала газета Wall Street Journal, а позже подтвердил и сам Маск, написавший в "Твиттере", что его стартап зарегистрирован как компания по проведению медицинских исследований.

Маск намерен разработать технологию neural lace ("нейронное кружево"), позволяющую имплантировать в мозг крошечные электроды.

Такая технология, по мнению разработчиков, могла бы принести много пользы — от улучшения памяти человека до повышения его умственных способностей за счет искусственного интеллекта.

По данным журнала, в компанию, которую Илон Маск создает на собственные средства, уже приглашены ведущие ученые в этой области.

Специалисты уже предсказывают времена, когда люди смогут таким образом обмениваться непосредственно мыслями.

Во вторник вечером Маск в своем твите подтвердил создание такой компании и пообещал на будущей неделе опубликовать подробности на сайте WaitButWhy.

Маска называют одним из провидцев и первопроходцев Силиконовой долины. К тому же он отличается необычайной энергией.

Помимо руководства компанией по производству электроавтомобилей Tesla, Маск принимает участие в управлении компанией Space X, занимающейся освоением космического пространства, а также активно вовлечен в транспортный проект Hyperloop и проекты по выяснению возможности строительства тоннелей под Лос-Анджелесом и по снабжению энергией Австралии.

В своем твите Маск признается, что выделить время на новый проект будет чрезвычайно трудно, но обойти его вниманием он тоже не может.