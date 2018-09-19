Илон Маск и черная полоса. Что неладно в его странном и прекрасном королевстве?

Илон Маск - один из самых известных бизнесменов в мире. На днях он снова попал на первые полосы газет - на этот раз с объявлением об отправке первого туриста к Луне. Но похоже, в жизни предпринимателя-визионера сейчас черная полоса.

Среди других невероятных инноваций Маска — система онлайн-платежей PayPal, электромобили Tesla и космическая программа SpaceX.

Сфера его интересов простирается от солнечной энергетики до искусственного интеллекта. Он обещает революцию в транспорте — высокоскоростной поезд Hyperloop на магнитной подушке — и собирается колонизировать Марс.

Но похоже, в жизни предпринимателя-визионера сейчас черная полоса.

В августе он твитом пообещал увести Tesla с биржи, а через две недели сообщил, что передумал. Недовольные инвесторы побежали судиться, а регуляторы и прокуроры — проверять законность такого поведения.

Взбалмошность — визитная карточка Маска, именно эта черта характера обеспечила ему всемирную известность.

Не успевают экраны остыть от одной выходки миллиардера — вроде курения травы в прямом эфире или распития виски на публике — как он возвращается в заголовки с очередным громким скандалом, вроде перепалки с британским дайвером, грозящей перерасти в судебную тяжбу.

Откуда он взялся?

Маск родился в Претории, в Южной Африке. В детстве он был одержим научной фантастикой и электричеством — эти две вещи и определили его дальнейшую судьбу.

В 17 лет он уехал в Канаду изучать физику и экономику в Королевском университете в Онтарио, в 1992 году перевелся в Пенсильванский университет в США, потом писал кандидатскую в Стэнфорде, но спустя два года бросил учебу и основал стартап Zip2.

Компанию, которая производила программное обеспечение для новостных изданий, в 1999 году купила Compaq за 300 млн долларов, и Маск вложил свою долю в онлайн-банк X.com.

X.com превратился в PayPal и в 2002 году был продан компании eBay за 1,5 млрд долларов. 31-летний Маск заработал на этом 165 млн.

И что он сделал с деньгами?

Хотя Маск и не был в числе основателей Tesla, она четко ассоциируется с его именем.

После продажи PayPal в 2002 году Маск вложил свои 165 млн долларов в Tesla, космическую SpaceX и компанию солнечной энергетики Solar City.

Он был главой совета директоров Tesla, а в 2008 году решил заняться оперативным управлением компанией и занял кресло гендиректора.

Тот год выдался тяжелым. SpaceX потерпела третью неудачу при испытании ракеты-носителя, а растущие затраты угрожали разорить Tesla.

Несмотря на феноменальные успехи в новых технологиях, в бизнесе дела шли ни шатко ни валко. Его компании срывали сроки один за другим и терпели гигантские убытки.

Некоторые стали задаваться вопросом: а годится ли Маск на роль главы акционерной компании вроде Tesla?

Личная жизнь: все сложно

Личная жизнь Маска тоже далека от упорядоченности.

Он был женат трижды — причем дважды на одной и той же женщине.

Первая супруга Джастин Уилсон пробовала перо в жанре научной фантастики, однако близость интересов не спасла брак.

Они развелись после восьми лет, и через полтора месяца Маск сообщил о помолвке с Талулой Райли, британской актрисой младше его на 14 лет.

Они поженились в 2010 году, подали на развод в 2012 году и вновь заключили брак в 2013-м. В 2014 году он подал, а затем отозвал заявление на второй развод, а в 2016 году она подала на развод и супруги окончательно расстались.

Роберт Дауни-младший равнялся на Маска, играя эксцентричного миллиардера-изобретателя Тони Старка в фильме "Железный человек".

О работоспособности Маска слагают легенды.

Когда Маск основал Zip2 он, по слухам, спал в офисе и мылся в душе благотворительной организации через дорогу. В 2010 году Маск советовал начинающим бизнесменам работать по сто часов в неделю, а в августе рассказывал New York Times, что сам "пахал по 120 часов" и боролся с бессонницей снотворным.

Теперь вопрос лишь в том, как долго акционеры Tesla готовы доверять свои деньги такой неоднозначной персоне.

С момента того памятного твита об уходе с биржи компания потеряла пятую часть рыночной стоимости.

А последний квартальный отчет вскрыл очередной рекордный убыток.

И некоторые аналитики советуют Tesla подыскать себе нового гендиректора.

Ясно одно: Маск останется героем новостных выпусков. Продолжение следует.