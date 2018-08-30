Ikea в Эстонии — быть. Но дата пока неизвестна
По крайней мере, ясно одно: магазин в Эстонии — будет.
По крайней мере, ясно одно: магазин в Эстонии — будет.
Член правления Ikea Ханс Петерс сказал сегодня на открытии магазина в Риге, что Ikea появится и в Эстонии. ”Сейчас неизвестно, когда будет открыт магазин. Сейчас идут переговоры о деталях”, — поведал Петерс.
То, что в планах — открыть магазины во всех прибалтийских странах, по словам Петерса, точно. Но сейчас понаблюдают, как пойдут дела в Риге, как магазин впишется в рынок.
Ходили слухи, что первый магазин, возможно, откроется близ Таллинна — в Лаагри.
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