IKEA сообщила о дате открытия своего первого магазина в Латвии

Новый магазин станет крупнейшим магазином в Балтии с площадью в 34,5 тысячи квадратных метров. В магазине IKEA Латвия будет представлено более 8000 различных товаров Шведского дизайна для обустройства дома по доступным ценам.

"Мы начинаем свой отсчёт до открытия первого магазина IKEA в Латвии и отмечаем это выпуском нового Каталога IKEA, который скоро окажется во всех почтовых ящиках Риги и окрестностях. С 30-ого августа мы ждём своих первых посетителей в крупнейшем магазине IKEA в Балтии. IKEA стремится изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей, предлагая красивые, функциональные товары и решения для обустройства дома", — говорит Инга Филипова, руководитель магазина IKEA Латвия.

Площадь нового магазина IKEA составит 34,500 м2, с общей территорией в 10 гектаров. Магазин будет находиться в 15 минутах езды от центра Риги, на перекрестке улиц Юглас и Бикерниеку. В магазине IKEA будет представлено более 8000 различных товаров Шведского дизайна по обустройству дома: мебель для кухни, гостиной, детской, столовые приборы и предметы интерьера.

В магазине IKEA будет открыт ресторан, бистро и магазин Шведских продуктов. В ресторане IKEA на 450 посадочных мест, будет представлена, как Шведская кухня — фрикадельки и лосось, так и блюда местной кухни.