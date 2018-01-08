08.01.2018, 15:10

IKEA шагает по Прибалтике: в Риге появится новый гипермаркет. Далеко ли до Таллинна?

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rus.delfi.ee
EST
IKEA Lasnamäe Idakeskuses
Foto: Tiit Blaat

В Таллинне появится IKEA, но когда — неизвестно. Однако теперь есть еще одна причина навестить южных соседей — в Риге открывается IKEA, пишет Ärileht.

Представитель фирмы Кристина Мажейките сказала Delfi, что магазины будут в каждой прибалтийской стране. "Мы открыли магазин в Вильнюсе в 2013 году, в Риге магазин распахнет двери в конце лета этого года", — поведала Мажейките Delfi.

После этого предприятие намерено расшириться и на эстонский рынок. Но, по словам представителя, пока о сроках говорить рано.

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