22.11.2018, 07:50

IKEA проводит массовые сокращения: 7,5 тысяч сотрудников будут уволены в рамках пересмотра стратегии

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Интерфакс
EST 5
Läti IKEA enne avamist
Läti IKEA enne avamistFoto: Karin Kaljuläte

Шведская компания IKEA планирует уволить около 7,5 тыс. сотрудников в 30 странах в рамках изменения стратегии развития бизнеса, пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

В рамках глобальной трансформации бизнеса Ingka проводит оценку эффективности всех подразделений и упрощает методы работы, чтобы обеспечить фокус на взаимодействии с покупателями. За два года компания создаст 11,5 тыс. новых рабочих мест во всем мире, открыв около 30 новых точек взаимодействия с клиентами, а также инвестировав в сеть обеспечения заказов и в использование цифровых технологий.

В то же время среди 160 тыс. сотрудников могут быть упразднены 7,5 тыс. позиций, в основном в головных офисах на 30 рынках.

Всего в IKEA работают порядка 160 тыс. человек.

Шведская IKEA — одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, число ее магазинов более чем в 50 странах составляет 422. В прошлом фингоду их посетили 957 млн покупателей. В 35 странах у компании также есть интернет-магазины, на их сайтах в минувшем фингоду зарегистрированы 2,5 млрд посещений.

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