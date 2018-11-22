22.11.2018, 07:50

IKEA проводит массовые сокращения: 7,5 тысяч сотрудников будут уволены в рамках пересмотра стратегии

 (10)
Интерфакс
EST 15
Läti IKEA enne avamist
Läti IKEA enne avamistFoto: Karin Kaljuläte

Шведская компания IKEA планирует уволить около 7,5 тыс. сотрудников в 30 странах в рамках изменения стратегии развития бизнеса, пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

В рамках глобальной трансформации бизнеса Ingka проводит оценку эффективности всех подразделений и упрощает методы работы, чтобы обеспечить фокус на взаимодействии с покупателями. За два года компания создаст 11,5 тыс. новых рабочих мест во всем мире, открыв около 30 новых точек взаимодействия с клиентами, а также инвестировав в сеть обеспечения заказов и в использование цифровых технологий.

В то же время среди 160 тыс. сотрудников могут быть упразднены 7,5 тыс. позиций, в основном в головных офисах на 30 рынках.

Всего в IKEA работают порядка 160 тыс. человек.

Шведская IKEA — одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, число ее магазинов более чем в 50 странах составляет 422. В прошлом фингоду их посетили 957 млн покупателей. В 35 странах у компании также есть интернет-магазины, на их сайтах в минувшем фингоду зарегистрированы 2,5 млрд посещений.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГРАФИКИ: Самое время пересмотреть договоры о поставке газа и электричества! У кого — самые выгодные предложения?

22.11.2018
Сейчас — лучшее время пересмотреть свои договоры о поставке электричества и газа. Убедитесь, что у вас — самое выгодное подключение. Порталы elektrihind.ee и gaasihind.ee провели мониторинг цен и сделали для вас обзор нынешнего рынка услуг.
Подробнее


Путешествие, о котором забыли: как иранский шах в 1972 году в Эстонии яблоки ел и раздавал золотые монеты

22.11.2018
Визит последнего иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви в советскую Эстонию в октябре 1972 года является важным событием новейшей истории страны. В тот период лидеры стран, не входивших в восточных блок, очень редко добирались до этих мест. Первым, а также одним из самых запоминающихся стал визит в Эстонию Урхо Калева Кекконена в 1964 году. Тогда президент Финляндии выступал в Тартуском Университете на эстонском языке, а потом катался на лыжах и парился в эстонской бане в Кяэрику. В 1982 году Эстонию посетила Индира Ганди.
Подробнее

Яркая жизнь на эстонских порталах знакомств: отцы семейства в поиске молодых мальчиков и студентки Тартуского университета в поиске "папиков"

22.11.2018
Секса хотят и секс предлагают, в изобилии и на любой вкус. Удовлетворены будут все: как те, кто ищет партнера, так и сами порталы, зарабатывающие приличные деньги, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Этическая дилемма: почему Ладынская-Кубитс не поддержала проект госбюджета

22.11.2018
На вчерашнем заседании Рийгикогу коалиция была в целом единодушна в вопросах госбюджета. Госбюджет прошел второе чтение, в коалиции 49 человек поддержали это решение, а Виктория Ладынская-Кубитс (Isamaa) решила не голосовать.
Подробнее

-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
132,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
111,30 €
-30% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
83,30 €

Через год в Йыхви откроется парковый торговый центр с кинотеатром

22.11.2018
В Йыхви на строительстве паркового торгового центра во второй раз прошла закладка краеугольного камня, сообщает ”Северное побережье”, отмечая, что поскольку строительство длится уже несколько месяцев, то это мероприятие точно не было предвыборным, и можно быть уверенным, что через год торгово-развлекательный комплекс будет готов.
Подробнее

Ссора началась в спальне, причина — деньги. Подробности скандал вокруг Трампа, порноактрисы и эстонки

22.11.2018
Порнозвезда Сторми Дэниэлс имела связи с президентом США Дональдом Трампом. В связи с этим у них было заключено соглашение о молчании. Из-за этого Дэниэлс обратилась в суд и наняла адвоката Михаэля Авенатти. Эстонка 20 с лишним лет Марели Миниутти обвиняет Авенатти в домашнем насилии.
Подробнее




ФОТО | Идеи дизайна: как хранят вещи скандинавы

22.11.2018
Мы “подсмотрели” еще несколько дельных идей для организации хранения в небольшом пространстве. Скандинавский стиль — это прежде всего про функциональность и удобство ежедневного пользования. Причем это касается абсолютно всего, включая и системы хранения.
Подробнее