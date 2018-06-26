IKEA и Neste делают шаг в направлении будущего без нефти

”Этот материал означает для нас важный шаг в направлении производства без применения нефти. До сих пор вне лабораторных условий никому не удавалось произвести полипропиленовый пластик без использования нефти. Теперь совместно с Neste нам удалось найти способ, позволяющий производить этот материал в промышленном количестве”, — заявил руководитель отдела пластиковых продуктов IKEA Эрик Люнгблад.

”Производство пластика из биологического сырья в промышленных объемах — значительное достижение сотрудничества Neste и IKEA, а также важный шаг в стратегиях Neste. IKEA — первая компания, которая получит пользу от нашего развития продукции, а цель этой деятельности заключается в оказании предприятиям и товарным знакам содействия в переходе с пластика, производимого с применением нефти, на пластик из возобновляемого биосырья”, — прокомментировал вице-президент коммерческого подразделения инноваций Neste Туомас Хюурюляйнен.

Пилотный проект по производству в промышленных объемах полипропиленового и полиэтиленового пластика, на 20% состоящего из возобновляемого материала, будет запущен осенью 2018 года. Neste станет производить биопластик, состоящий из на 100% возобновляемого биосырья. IKEA планирует использовать новый вид пластика в своих обычных товарах — например, ящиках для хранения. На первой стадии продукты из нового пластика будут производиться ограниченными партиями.