IKEA и Neste делают шаг в направлении будущего без нефти

IKEA и Neste нашли способ, который позволит производить пластик из мусора и отбросов наподобие отработанного растительного масла и отходов устойчивого сельского хозяйства. Пилотный проект по производству нового вида пластика из возобновляемого сырья в промышленных масштабах будет запущен осенью 2018 года и станет первым в мире масштабным проектом по производству полипропиленового пластика из возобновляемого биологического сырья.
Традиционно пластик производят из нефти, а его использование оказывает губительное воздействие на окружающую среду и изменение климата, кроме того, нефть является невозобновляемым природным ресурсом. Производство же пластика из возобновляемого сырья не причиняет вреда окружающей среде и позволит IKEA отказаться от использования ископаемого топлива при производстве продуктов из пластика.
IKEA и Neste приступили к сотрудничеству в 2016 году, планируя достигнуть результата, который позволит прекратить производство товаров из пластика, изготовленного из сырой нефти. На сегодняшний день предприятиям удалось найти решение, позволяющее производить полипропиленовый и полиэтиленовый пластик из мусора и отбросов наподобие отработанного растительного масла и растительных отходов. Полипропилен (ПП) и полиэтилен (ПЭ) являются наиболее распространенными видами пластика.
”Этот материал означает для нас важный шаг в направлении производства без применения нефти. До сих пор вне лабораторных условий никому не удавалось произвести полипропиленовый пластик без использования нефти. Теперь совместно с Neste нам удалось найти способ, позволяющий производить этот материал в промышленном количестве”, — заявил руководитель отдела пластиковых продуктов IKEA Эрик Люнгблад.
”Производство пластика из биологического сырья в промышленных объемах — значительное достижение сотрудничества Neste и IKEA, а также важный шаг в стратегиях Neste. IKEA — первая компания, которая получит пользу от нашего развития продукции, а цель этой деятельности заключается в оказании предприятиям и товарным знакам содействия в переходе с пластика, производимого с применением нефти, на пластик из возобновляемого биосырья”, — прокомментировал вице-президент коммерческого подразделения инноваций Neste Туомас Хюурюляйнен.
Пилотный проект по производству в промышленных объемах полипропиленового и полиэтиленового пластика, на 20% состоящего из возобновляемого материала, будет запущен осенью 2018 года. Neste станет производить биопластик, состоящий из на 100% возобновляемого биосырья. IKEA планирует использовать новый вид пластика в своих обычных товарах — например, ящиках для хранения. На первой стадии продукты из нового пластика будут производиться ограниченными партиями.