Игры разума: выдающиеся умы мира рассказали о том, что нас ждет в будущем

Kaspersky Lab собрала известных мировых ученых, футурологов и экспертов в области высоких технологий для того, чтобы обсудить, как технический прогресс повлиял на нашу жизнь и как он может изменить ее в дальнейшем. Центральным объектом дискуссии стал человек, а именно его взаимоотношение с миром технологий, его восприятие быстро меняющихся реалий, возможности его мозга и перспективы искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе Kaspersky Lab.

Как заметил нейрофизиолог и основатель лаборатории по нейрокомпьютерным интерфейсам Александр Каплан, наш мозг был сформирован 50 тысяч лет назад, и с тех пор с физиологической точки зрения он не обновлялся и не менялся. С другой стороны, его содержательная составляющая, его внутренние ресурсы, его своего рода ”программное обеспечение” эволюционировало очень сильно. ”Однако, возможно, именно сейчас мы подошли к тому моменту, когда ресурсы мозга вот-вот будут исчерпаны, — отметил ученый. — Память человека несравненно меньше памяти любой машины. Но если сейчас в повседневной жизни технологии упрощают многие задачи, которые решают люди, то точно так же они в состоянии помочь нам расширить возможности человеческого мозга”.

По мнению Александра Каплана, уже сейчас технологически возможно считывать нейронные импульсы в мозге и помогать таким образом людям взаимодействовать с окружающим миром, например, общаться после перенесенного инсульта. В будущем же вполне реально выстроить прямую связь между мозгом и внешними носителями информации — это позволит людям перераспределить задачи, отдать какую-то часть данных на хранение машинам и взаимодействовать с высокотехнологичными устройствами просто силой мысли. ”Однако тут остро встает вопрос этики: не нанесет ли это удар по нашей человеческой сущности? Сможет ли человек остаться человеком? И не окажется ли он во власти технологий, которые будут манипулировать им?”

Аналогичные опасения высказал и футуролог Жан-Кристоф Бони: ”Сегодня весь мир находится буквально на кончиках наших пальцев: нужно узнать новости — открыли приложение, собираемся в путешествие — снова приложение, пообщаться с другом или семьей — да, опять с помощью приложения. Диджитал-эра подарила нам много новых возможностей. Но в этой гонке технологий, в стремлении расширить свои способности, в желании создать безупречный искусственный интеллект мы забываем о своей человечности. Технологи настолько прочно завладели нами, что в ряде случаев мы иногда теряем границу между естественным и искусственным. Так что в ближайшем будущем нам предстоит решать новые вопросы морали и этики и, я убежден, научиться находить и ценить свою человеческую сущность”.

”Через 10 лет быть человеком будет означать совершенно другое. Это не будет плохо или хорошо, это будет просто по-другому, — уверен Лоуренс Краусс, известный американский астрофизик. — За последние несколько лет мы стали свидетелями стольких удивительных открытий: мы научились взаимодействовать со Вселенной на уровне протонов, измерять гравитацию, манипулировать квантами. Все это потребовало технологий, о которых еще совсем недавно никто и помыслить не мог. Так, например, в нашей жизни появились квантовые компьютеры. И это, безусловно, сильно меняет человека и всю нашу жизнь. Так что теперь одной из основных задач станет задача обучения человека. Мы должны научить молодое поколение жить в новых условиях, должны рассказать им обо всех преимуществах и опасностях быстро развивающихся технологий”.

Помимо всего прочего, эксперты сошлись во мнении, что в будущем технологии не просто дополнят человека, но и заменят его в некоторых сферах. Это приведет к тому, что ряд профессий для человека будет закрыт, поскольку его место займут роботы. Беспилотные автомобили, создающие тексты боты — уже сегодня эти технологии проходят успешное тестирование и в ряде случаев неплохо справляются с задачами, которые раньше мог решить только человек. ”Такой сценарий развития событий в ближайшем будущем заставит государства решать новые вопросы: бороться с безработицей, заново выстраивать системы социальной поддержки, — считает Антон Шингарёв, вице-президент ”Лаборатории Касперского”. — И все это на фоне растущей потребности в защите этой огромной умной высокотехнологичной инфраструктуры”.