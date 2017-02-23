Игроку в лото удалось выиграть сто тысяч евро

Вчера один счастливчик выиграл в Viking Lotto 101 082 евро, а в Bingo loto наибольший выигрыш составил 21 934 евро. Выигрышный билет был проибретен в магазине Grossi в Ахтме.
Выигрышные номера Viking Lotto:
Основные: 14 17 16 40 24 3
Дополнительные: 26 10
Счастливый номер: 38
Выигрышные номера Bingo loto:
Углолки: 38 19 31 65 55 27 50 44 58 66 32 34 29 5 63 40 17 59 10 57 24 49 25 8 56 7 30 43 13 73 6 1 64
Диагонали: 70 22 16 15 71
Все поле: 61 62 3 47 21 39 67 12 48 28 41
Tallinn, Квартира, 121 000 EUR
Tallinn, Квартира, 111 400 EUR
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