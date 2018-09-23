23.09.2018, 17:50

Иголки в клубнике находили в Австралии. А теперь — и в Новой Зеландии


bbcrussian.com
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AUSTRALIA-CRIME-FRUIT-AGRICULTURE-FOOD
AUSTRALIA-CRIME-FRUIT-AGRICULTURE-FOODFoto: SAEED KHAN, AFP

Паника, возникшая среди потребителей в Австралии в связи с обнаружением иголок в упаковках с клубникой, распространилась теперь и на Новую Зеландию.

В одном из магазинов сети Countdown в новозеландском городе Окленде иглы были найдены в упаковке с клубникой из штата Западная Австралия.

Сообщалось о не менее чем 100 случаях обнаружения иголок в австралийских продуктовых магазинах, хотя многие из этих сообщений считаются шутками в соцсетях или делом рук имитаторов неизвестного злоумышленника.

Администрация торговой сети Countdown заявила, что будет безоговорочно принимать возвращаемые товары в случае сомнений в их безопасности.

В заявлении компании сообщается, что пока не зарегистрировано никаких травм, однако покупателям советуют разрезать каждую ягоду перед употреблением.

Марка клубники, попавшая под подозрение в Новой Зеландии, ранее не была затронута саботажем в Австралии и не снималась там с продажи.

Австралийская компания Woolworths, которой принадлежит группа компаний Countdown в Новой Зеландии, прекратила продажу иголок в качестве меры предосторожности.

Австралийское правительство на прошлой неделе ввело в действие новый более жесткий закон об ответственности за порчу пищевых продуктов, увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет и объявив также награду в 100 тысяч австралийских долларов за предоставление информации.

Производителям клубники пришлось выбросить десятки тонн нереализованной продукции. Они опасаются, что возникшая в самый разгар сезона паника приведет к большим убыткам в отрасли, которая оценивается годовым оборотом в 130 млн австралийских долларов.

По всей Австралии цены на клубнику резко снизились, а в Западной Австралии клубника продается ниже себестоимости.

В понедельник две крупнейшие новозеландские торговые сети объявили о прекращении импорта австралийской клубники.

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