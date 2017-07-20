If: причиненный ломающимися деревьями ущерб обходится в тысячи евро

За прошлый год в If Kindlustus поступило 72 заявлений о ущербе, при которых из-за сильного ветра деревья или ветки падали на дома, машины и электрические столбы. В одном из таких случаев пострадал даже человек. Полная сумма ущербов, полученных вследствие опасных деревьев, достигла 155 000 евро. Самый большой ущерб, произошедший в прошлом году в июле в Тартумаа, обошелся страховке каско в 11 500 евро для восстановления автомобиля. За последние три месяца произошло 12 страховых случаев из-за ломающихся деревьев, говорится в пресс-релизе If Kindlustus.

По словам руководителя группы рассмотрения ущербов по имуществу в If Kindlustus Пирет Йыхвик, лето — правильное время для срезывания и вырубки опасных или старых деревьев, чтобы тем самым защитить себя от несчастных случаев при возможном осеннем шторме.

„Если большое дерево находится рядом с домом под опасным уклоном, то потенциальный риск имеется не только для имущества, но и для людей. Состояние деревьев должен оценивать собственник участка. Если на участке имеются высокие, старые деревья, то стоит убедиться, что они жизнеспособные и на них нет гнилых веток. Обязательно стоит оценить состояние дерева с помощь специалиста (арборист, древовод)”, — дополнила Йыхвик.

Страхование жилья возмещает собственнику жилья ущерб, полученный вследствие упавшего во время шторма дерева. Если дерево, находящееся на участке, упадет на дом или машину соседа, то для возмещения такого ущерба у собственника жилья должен быть дополнительно заключен договор об ответственности частного лица, иначе собственнику жилья придется возмещать причиненный соседу ущерб своими силами. Если у соседа имеется страхование жилья, то If возместит ему полученный из-за упавшего дерева ущерб, после чего потребует сумму ущерба от ответственного лица, с чьего участка дерево упало.

Если дерево или ветки повредили машину, то владельцу автомобиля возмещает ущерб страхование каско. Стоит помнить, что обязательное дорожное страхование не возмещает ущерб, полученный вследствие природных явлений.

Как предотвратить ущерб от ломающихся деревьев?

• Во время шторма старайтесь парковать свой автомобиль на открытую и отдаленную от деревьев область, чтобы обломанные штормом ветки его не повредили.

• Проверьте в своем местном самоуправлении, обязательно ли разрешение для вырубки дерева.

• Осуществляйте вырубку дерева с помощью специалиста, чтобы предотвратить возможный ущерб или несчастный случай.

• Проверьте свой страховой договор — имеется ли в нем, помимо жилья, страхование домашнего имущества и ответственности частного лица.

• Состояние деревьев стоит регулярно проверять и при необходимости с помощью эксперта, который выдаст профессиональное свидетельство.

Что делать, если упавшее дерево повредило ваше имущество?

• Сделайте фотографии упавшего дерева и того, как оно повредило вашу машину, дом или другое имущество — это помогает разъяснить вопросы при выяснении ущерба.

• Постарайтесь осторожно извлечь дерево и ветки или позовите на место арбориста. Накройте пострадавшую крышу подкладочным ковром и закрепите покрепче, чтобы ветер не унес временное покрытие.

• Если дерево упадет на линии электропередач, то работу для удаления дерева стоит доверить специалисту. Дерево из-за напряжения может быть опасным для жизни.

• Сообщите о происшедшем своей страховке и заполните заявление о ущербе.