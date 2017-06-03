If: количество несчастных случаев с велосипедами среди детей заметно выросло

В последние годы с велосипедистами случается все меньше несчастных случаев, показывает статистика ущербов If Kindlustus. За последние четыре года количество несчастных случаев с велосипедами уменьшилось на целых 35 процентов. В то же время, количество детей в несчастных случаях с велосипедами возросло, сообщается в пресс-релизе If Kindlustus.

Если еще несколько лет назад большинство зарегистрированных в If Kindlustus несчастных случаев с велосипедами происходило со взрослыми, то в последнее время тон задают происшествия с детьми. В 2013 году с детьми произошли 36 процентов несчастных случаев с велосипедами, но в этом году количество несчастных случаев с детьми увеличилось до 65 процентов.

По словам руководителя отдела рассмотрения личных ущербов If Kindlustus Кадри Пуна, очень важно, чтобы собираясь кататься на велосипеде, ребенок имел хорошие средства безопасности: шлем, необходимые отражатели и огни, сигнальный звонок и сам велосипед, в том числе тормоза, были в хорошем техническом состоянии.

„Обязательно надо объяснить ребёнку основные правила движения и езды на велосипеде. Также необходимо обратить внимание, что наличие велосипедной дорожки не означает автоматически безопасность, потому как по велосипедным дорожкам ездят на разных скоростях и движение может быть довольно плотным. Заметное количество несчастных случаев с велосипедистами происходит как раз на пешеходно-велосипедных дорожках”, — сказала Пуна.

С позитивной стороны Пуна подчеркивает, что общее количество несчастных случаев с велосипедистами в последние годы уменьшилось. „Если в 2013 году в If Kindlustus поступило 129 несчастных случаев с велосипедами, то в прошлом году дали знать о 84 несчастных случаях и за пять месяцев этого года произошло всего 17 случаев”, — сказала Пуна.

Больше всего несчастных случаев с велосипедистами происходит с середины апреля по конец сентября, когда погода шепчет использовать велосипед. Размер среднего ущерба по страхованию несчастного случая при несчастном случае с велосипедом — почти 180 евро.



Шесть советов Департамента шоссейных дорог для безопасной езды на велосипеде:

1. До начала езды убедитесь, что велосипед в рабочем состоянии.

2. Для поездки выберите яркие вещи.

3. Проезжая мимо пешеходов, сбавьте скорость и проезжайте на безопасном расстоянии.

4. Приближаясь к переходу, сбавьте скорость, чтобы при необходимости остановиться.

5. Двигайтесь вблизи правого края дороги.

6. Перед маневром убедитесь в его безопасности и подайте остальным водителям знак рукой о своих намерениях.