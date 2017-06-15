If Kindlustus выплатила в мае компенсаций на 3,5 млн евро

В завершившимся месяце фирма If Kindlustus выплатила своим клиентам компенсаций на сумму 3,5 миллиона евро за 2513 страховых случаев.

Самыми большими майскими выплатами были компенсации за ущербы по страхованию каско и дорожному страхованию на общую сумму в 1,2 миллиона евро, сообщило предприятие посредством пресс-релиза.

За имущественные ущербы If выплатил компенсаций в размере 1 миллиона евро. 76% возмещений было выплачено за ущербы, произошедшие в Эстонии, и 24% — за ущербы, возникшие в зарубежных странах.

В мае об имущественных ущербах в If сообщили 653 раза, и их число по сравнению с тем же временем прошлого года возросло на 21%. На количество майских имущественных ущербов повлиял апрельский шторм последних дней, о котором сообщили в общей сложности в 18 случаях.

По словам руководителя группы по рассмотрению имущественных ущербов Пирет Йыхвик, в мае в If сообщили также о пожарах, произошедших в десяти домах, из которых пять домов получили наибольшие повреждения, а два — сгорели полностью. ”Поскольку эстонское лето холодноватое, то напоминаем, что и в летний период при разжигании огня нельзя оставлять отопительные системы без присмотра”, — отметила Йыхвик.

По словам Йыхвик, за последнее время увеличилось и количество ущербов, связанных с домашним имуществом. ”В мае месяце растущим трендом оказались ущербы, произошедшие с гаджетами. Причиной подавляющего большинства этих ущербов было падение мобильного телефона или планшета. Однако по нарастанию ущербы создавали и дети, и домашние животные. Если, например, кошка привыкла гулять по полке, то не стоит ей на пути в качестве препятствия ставить мобильный телефон. Так же, как и если дать ребёнку с собой в ванну гаджет, то вероятность того, что этот гаджет соскользнёт в воду, составляет 99%. Советуем пересмотреть свой договор страхования жилья таким образом, чтобы он покрывал и ущербы, связанные с домашним имуществом”, — пояснила она.

Из всех зарегистрированных в мае ущербов 70% составили ущербы с транспортными средствами. Также поступили сообщения и о 178 ущербах по страхованию путешествия; о 152 ущербах по страхованию от несчастных случаев; и о 154 ущербах, связанных со страхованием кошек и собак. Причиной большинства страховых случаев, произошедших с домашними питомцами, стали расходы по лечению заболеваний животного, хотя также была гибель пяти домашних питомцев в связи с их болезнью, и в двух случаях — в результате несчастного случая.