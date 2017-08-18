If Kindlustus: самый большой ущерб от шторма многоквартирному дому в этом году составил 22 000 евро

Самый крупный возмещенный в If Kindlustus за последние два года ущерб от шторма квартирному дому достигает 22 000 евро, где в апреле этого года крыша находящегося в Таллинне квартирного товарищества пострадала из-за сильного ветра.

Средний нанесённый квартирному дому ущерб от шторма 5000 евро, сообщает пресс-служба предприятия.

По словам руководителя группы ущербов имуществу If Kindlustus Пирет Йыхвик, прошедший на выходных грозовой шторм наглядно показывает как важно, чтобы в дополнение к квартирам у товарищества было застраховано и здание.

"Если у квартирного дома нет страхования, то, к примеру, ремонтные расходы на потрепанную во время шторма крышу товариществу придется оплатить самому. Именно перед надвигающимися осенними штормами стоит подумать, как при произошедшем с квартирным домом несчастье восстановить былое состояние. У нас есть, например, случай двухгодичной давности, когда сильный ветер выворотил крышу квартирного дома и унёс её на припаркованные перед домом пять машин. Если у товарищества выбрано страхование ответственности, то возмещается и нанесённый автомобилям ущерб,” — сказала Йыхвик.

По статистике If Kindlustus за последние два года, больше всего ущербов товариществам наносят водные аварии, штормы и вандализм, например, граффити и разрушение внешних дверей. Самые крупные денежные ущербы нанесли пожары. Ущерб от самого крупного пожара в квартирном доме в этом году достигает 150 000 евро.

"Если в квартирном доме нет товарищества, то владельцы квартиры должны сами позаботиться о том, чтобы здание было застраховано общими усилиями,”- добавила Йыхвик.

Страхованием имущества квартирного товарищества застраховано имущество, которое принадлежит всем владельцам квартир, например, крыша, подъезд, трубопровод, электросистемы, несущие стены, потолочные перегородки, лифты, подвалы, балконы, окна и системы отопления, вентиляции и сигнализации. При наличии страхования ответственности возмещаются также ущербы, нанесённые другим лицам, например, соседним домам, пешеходам, владельцам квартир.

В прошлом году If Kindlustus получил от квартирных товариществ 267 требований о возмещении ущерба. Больше всего сообщений об ущербах поступило из Харьюмаа (176), Ида-Вирумаа (41), Тартумаа (15) и Пярнумаа (11). В этом году товарищества сообщили об ущербах 115 раз, из которых пять было в связи с ущерба от шторма.