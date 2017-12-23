If Kindlustus приглашает поддержать фонд лечения рака "Подаренная жизнь”

If Kindlustus в этом году, вместо рождественских подарков, поддержит пожертвованием в размере 5000 евро фонд лечения рака "Подаренная жизнь".

У If есть ежегодная традиция — в Рождество делать вклад в благотворительные проекты, сообщает предприятие.

По словам руководителя отдела маркетинга и коммуникации If Тамбета Аси, If хочет помочь своим вкладом нуждающимся в помощи приобрести необходимые лекарства и этим дать больше надежды.

"Возможность подарить кому-то жизнь является возможность сделать самый большой подарок. Тяжёлая болезнь не спрашивает возраста и каждая семья, которая сталкивается с ней лицом к лицу, нуждается в поддержке. Работники If помогли выбрать, какой благотворительный проект мы поддержим в этом году, и то, что большинство поддержало фонд лечения рака, показало, что эта тема никому не чужда", — сказал Тамбет Аси.

If призывает и другие предприятия и частных лиц также поддержать фонд лечения рака, больше информации о возможностях пожертвований можно получить на домашней странице фонда лечения рака.

По словам руководителя фонда лечения рака ”Подаренная жизнь” Тойво Тянавсуу, за четыре года фонд смог поддержать более 200 человек в возрасте 5-83.