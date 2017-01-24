Страховая фирма If Kindlustus напоминает, что компенсация за утопание машины во льду не выплачивается.

Движение на автомобиле по льду водоема за пределами официально открытых ледовых переправ происходит под собственной ответственностью водителя и каско в случае несчастного случая, не поможет. Также не действует каско на проложенной в поле снежной трассе.

В последние дни в СМИ рассказали о нескольких случаях, когда люди на своих автомобилях проваливались под лед за пределами официально открытых ледовых переправ. Как известно, эстонские страховые общества не возмещают такие случаи по страхованию каско.