Движение на автомобиле по льду водоема за пределами официально открытых ледовых переправ происходит под собственной ответственностью водителя и каско в случае несчастного случая, не поможет. Также не действует каско на проложенной в поле снежной трассе.
В последние дни в СМИ рассказали о нескольких случаях, когда люди на своих автомобилях проваливались под лед за пределами официально открытых ледовых переправ. Как известно, эстонские страховые общества не возмещают такие случаи по страхованию каско.