If Kindlustus: августовский шторм стал причиной рекордного ущерба последних десяти лет

В августе в If Kindlustus сообщили о 860 случаях имущественного ущерба, что является за последние десять лет самым большим показателем, зарегистрированном в одном месяце, сообщается в пресс-релизе.

Больше всего возросло число происшествий, вызванных сильным ветром, грозой и дождем. Треть ущербов, произошедших с жильем, была вызвана потопами; в 20% случаях дело касалось ущербов от шторма, и в 14% — ущербов домашнего имущества, связанных с электричеством.

По словам руководителя группы по рассмотрению имущественных ущербов If Kindlustus Пирет Йыхвик, шторм в последнее время везде в мире нанес огромные разрушения, и в Эстонии ущербы от шторма последних двух лет значительные.

"В августе самый большой из ущербов, которые причинили природные стихии, достиг 32 000 евро, когда сильный ветер разрушил крыши находящихся в одном домохозяйстве трех зданий и теплиц. Средний ущерб от шторма домохозяйству составляет пару тысяч евро, например, для ремонта потрепанной ветром крыши, однако для восстановления вспыхнувшего из-за грозы частного дома может потребоваться и несколько сотен тысяч евро”, — сказала Йыхвик.

В августе If Kindlustus выплатил своим клиентам 2,8 миллиона евро компенсаций за 2518 страховых случаев. Наибольшие августовские выплаты были за ущербы по каско и в дорожном страховании, где If возместил соответственно 1,2 миллиона и 686 000 евро за ущербы. Имущественные ущербы If покрыл в августе на сумму 844 000 евро.

Самые большие выплаты со стороны If Kindlustus в августе: