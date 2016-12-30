По статистике If Kindlustus, каждый год фейерверки становятся причиной тяжелых несчастных случаев, в основном из-за неправильного использования ракет или преждевременного взрыва. Часто увечья, причиненные настигнувшей человека ракетой, являются необратимыми, а влетевшие в окна фейерверки становятся причиной пожаров. Здесь повторим азбуку обращения с фейерверками.

Каждый Новый год у клиентов If происходят несчастные случаи с пиротехникой, в основном это повреждения рук и в области лица. Также клиенты страхования жилья сообщали о залетевших в комнату ракетах.

Мужчину, отправившегося в прошлый новогодний вечер смотреть фейерверк на главную площадь одного из эстонских городов, через несколько минут после полуночи настигла случайная ракета. Повреждения получили грудная клетка и глаз, но поскольку ракета взорвалась у мужчины прямо над головой, то ухудшился и его слух.

По словам руководителя по коммуникациям If Kindlustus Райна Порсса, стоит быть осторожными в людных местах и при необходимости не стесняться призвать к порядку выпившего друга. "В нетрезвом состоянии чувство опасности часто притупляется и люди готовы брать на себя большие риски. Советую трезвым членам компании следить за использованием пиротехники и при необходимости препятствовать нетрезвому другу запускать ракету из рук или поджигать ее в людных местах", — добавил Порсс.

Стоит помнить:

1) При запуске фейерверка необходимо найти безопасное место вдали от помещений и людей.

2) Ракету необходимо закрепить таким образом, чтобы после поджога фитиля она не накренилась.

3) Поджигание ракеты в руках очень опасно и часто заканчивается увечьями.

4) Для поджигания фитиля достаточно одного человека, остальные должны находиться на безопасном расстоянии.

5) В прилагающемся к продукту руководстве по использованию описаны все необходимые меры безопасности.