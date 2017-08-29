If: из-за оставленного в сети кофейного аппарата сгорела дача

В августе этого года оставленный в электрической сети в летнем доме кофейный аппарат послужил причиной обширного пожара, в котором погибла большая часть здания и домашнее имущество. Сумма ущерба достигает 40 000 евро. В этом году в If Kindlustus зарегистрировано 56 произошедших в домах пожаров, 11 из которых спровоцировали электроприборы, сумма ущерба достигает 640 000 евро, сказано в пресс-релизе страховой фирмы.

По словам руководителя группы ущербов имуществу If Kindlustus Пирет Йыхвик, обычно пожары начинаются с электроприборов, когда в доме нет людей.

„Например, разумно, покидая дачу, вытащить из розетки кабель питания телевизора, бытовой техники и бойлера, потому что, находясь в режиме ожидания, приборы потребляют электроэнергию и все же находятся в цепи питания. Один важный совет, чтобы избежать пожаров — не забывать на зарядке мобильные телефоны и аккумуляторы фотокамер. При возникающем во время зарядки перенапряжении приборы могут стать пожароопасными и загореться. В прошлом году в огне полностью погибла квартира, где причиной пожара стал оставленный на зарядке ноутбук. Семья потеряла дом, и ущерб достиг 90 000 евро”, — озвучила Йыхвик.

За прошлый год в If сообщили о 29 пожарах в жилищах, начавшихся с электроприборов, и уплаченные за них возмещения составили более 802 000 евро. Самый большой из них достигал 170 000 евро.

Советы If, как избежать пожаров, вызванных электроприборами:

● Не используйте для зарядки, например, мобильного телефона или ноутбука поврежденный кабель, из-за которого прибор может загореться.

● Предоставьте ремонт электроприборов и проводов специалистам.

● Проверяйте, чтобы в электроприборах не скапливалась пыль, которая может загореться.

● Объединение в одну розетку нескольких приборов перегружает провода, и их перегревание может вызвать пожар.

● Электрические провода и удлинители нельзя размещать под тяжелыми предметами или между дверьми, потому что провод может повредиться и прибор загореться.

● Электрические приборы можно использовать только указанным производителем способом, например, на воздуходувке нельзя сушить одежду и т.д.

● Точные знаки опасности — следы плавления и горения, хотя несчастные случаи происходят и с совершенно нормальными внешне приборами.

● Загоревшийся электроприбор нельзя тушить водой до того, как он будет удален из сети напряжения.