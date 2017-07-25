If: гроза этим летом нанесла меньше вреда, чем обычно

По сравнению с предыдущими годами, этим летом гроза нанесла меньше ущерба имуществу людей, поскольку лето выдалось холодноватым. В этом году в If Kindlustus было зарегистрировано 62 имущественных ущерба, вызванных грозой, что почти втрое меньше, чем было в прошлом году, сказано в пресс-релизе страховой фирмы.

Несмотря на небольшое количество ущербов, наибольший ущерб по причине грозы достигает 3300 евро, когда в начале июля произошедший в Таллинне грозовой шторм вывел из строя два телевизора, дигибокс и роутер. Средний ущерб, причиненный грозой, составил в этом году в If 849 евро.

Руководитель отдела по рассмотрению ущербов If Kindlustus Таави Кийбус напоминает, что домашняя электроника защищена страховкой лишь в том случае, когда дополнительно к страхованию жилья заключено и страхование домашнего имущества. Во избежание ущербов он советует выключать предметы электроники из сети электропитания перед грозой. По его словам, точно так же стоит поступать при более длительном отсутствии дома. По словам Кийбуса, иной раз достаточно одного порядочного грозового шторма, чтобы телефонная линия страховой компании стала красной, потому что люди не осознают, насколько уязвимой может быть домашняя техника во время грозы.

Молния же не является угрозой исключительно для домашней электроники. ”В прошлом году из-за молнии возникло шесть пожаров, а также были случаи, когда в результате удара молнии полностью сгорел весь дом. Также встречались случаи, когда удар молнии угодил в дерево, расположенное рядом с домом, и вследствие взрывной волны из стены дома вышли плиты, или это повредило, например, подъездную дорогу из бетона”, — рассказал Кийбус.

Шесть советов, о которых стоит помнить при грозовой погоде:

1. Не заряжайте во время грозы аккумуляторы мобильного телефона, ноутбука или прочих устройств.

2. При приближении молнии или покидая дом, отключите электрические приборы и другие кабели: телефонные, сетевые и прочие кабели связи.

3. Не разводите огонь в печи или на плите, потому что дым хорошо проводит электричество.

4. Очистите двор от открытых предметов и закройте окна, поскольку во время грозы ветер может быть очень сильным.

5. При вождении автомобиля езжайте внимательно, поскольку вспышка молнии может ослепить.

6. Не прячьтесь под деревьями, а ищите более открытое и вогнутое место. Особенно следует избегать лиственных деревьев, поскольку их молния достигает чаще всего.