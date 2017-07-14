If: эстонцы все чаще попадают в ДТП за рубежом

Исходя из статистики потерь If Kindlustus, за первую половину этого года количество ущербов за рубежом по дорожно-транспортным происшествиям выросло на 40%. На сегодняшний день в If было сообщено о 1211 транспортных происшествиях, что составляет 14% из всех потерь каско и дорожного страхования, сказано в пресс-релизе.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов If Kindlustus Таави Кийбусa, теплая зима нынешнего года снизила количество ущербов имущества и дорожно-транспортных происшествий, но несмотря на это первая половина года принесла с собой ряд дорожно-транспортных происшествий с серьезными последствиями, при которых сумма ущербов достигла в общей сложности полмиллиона евро.

„В этом году If оплатил 3,5 миллиона за несчастные случаи, произошедшие за рубежом. Призываем в настоящий сезон путешествий, особенно путешествуя на автомобиле, ездить внимательнее, так-как состояние дорог и культура вождения чужды. А из-за возможного языкового барьера можно попасть в неудобную ситуацию”, — добавил Кийбус.

За первую половину этого года If Kindlustus выплатила своим клиентам 7,6 миллиона евро возмещений по страховке каско и 4,9 миллиона по дорожному страхованию. В этом году If выплатила 18,5 миллиона евро возмещений за 13 900 случаев ущерба. Выплаты по страхованию имущества составили 5,3 миллиона евро. Выплаты, связанные со страхованием путешествия, составляют 426 000 евро, выплаты несчастного случая достигли 206 000 евро.

Больше всего в помощи нуждались в Харьюмаа (в 6553 случаях), Тартумаа (в 1494 случаях), Ида-Вирумаа (в 776 случаях) и меньше всего — в Хийумаа (в 48 случаях). Компенсации ущербов произошедших за рубежом выплачивались в 1832 случаях.

Самые большие выплаты по страховым случаям за 2017 год:

• Дорожное страхование: 360 264 € — дорожно-транспортное происшествие в Финляндии, при котором водитель без прав причинил серьезные травмы пострадавшему

• Страхование от несчастного случая: 20 000 € — с тяжелыми последствиями несчастный случай на производстве

• Каско: 108 020 € — пожар грузового автомобиля

• Страхование имущества предприятия: 227 550 € — пожар, при котором здание предприятия и имущество предприятия было разрушено

• Страхования жилья: 175 111 € — возгорание жилого дома в Западной Эстонии

• Страхование путешествия: 64 485 € — несчастный случай, произошедший в Таиланде

• Страхование кошек и собак: 2 064 € — смерть охотничьей собаки из-за несчастного случая