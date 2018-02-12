Идет прием ходатайств на получение субсидии на приведение в порядок дворов

До 1 марта квартирные товарищества Таллинна имеют возможность ходатайствовать о субсидировании в объеме до 70% стоимости проекта работ по приведению в порядок дворовых территорий.

Максимальный размер субсидии на одного ходатайствующего — 15 980 евро в год или 39 950 евро в течение трех последующих лет, сообщает Раэпресс. Субсидия выплачивается поле реализации проекта на основании представленной ходатаем расходной документации и после предварительного контроля качества проведенных работ.

Проект "Дворы — в порядок!" субсидируется с 2005 года. Субсидия предоставляется на ремонт находящихся на дворовой территории тротуаров, создание игровых и спортивных площадок, автомобильных стоянок и навесов для мусорных контейнеров, решение проблемы ливневой канализации, создание произведений суперграфики, установку видеокамер наблюдения и осуществление прочих мер безопасности.

За 12 лет в рамках проекта город выделил 8,5 миллиона евро, за счет которых были приведены в порядок почти 1200 дворовых территорий.