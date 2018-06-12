12.06.2018, 11:15

Идет гроза. Защитите бытовую технику и избегайте потопа


rus.delfi.ee
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Torm saabumas Viljandis
Äike ViljandisFoto: Kenno Soo

Первые ранние летние грозы уже натворили дел в некоторых регионах Эстонии, и по данным метеослужбы в ближайшие дни грозы могут повториться. По словам руководителя отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко, во время грозы следует быть особо внимательным, чтобы высокое напряжение, возникающее при ударе молнии, не повредило бытовую технику и чтобы из-за потопа не пострадал автомобиль, сказано в пресс-релизе.

Гроза и перебои с электричеством зачастую идут рука об руку, в результате чего может пострадать включенная в розетки бытовая техника. Каждый год страховая компания получает около сотни сообщений о нанесенном грозой ущербе. Самые большие выплаты ущерба достигают в таких случаях тысяч евро.

”Во время грозы следует избегать разведения огня в камине или плите, так как поднимающийся из трубы дым хорошо притягивает электричество. Точно так же во время грозы следует убрать со двора предметы, которые могут представлять для людей опасность и которые в случае, если их поднимет в воздух, могут нанести повреждения зданию или находящемуся во дворе автомобилю”, — предостерег Макиенко.

Непосредственно в здание молния бьет все-таки редко, и, как правило, вызванное грозой высокое напряжение попадает в дом через воздушные линии электропередач. И для того, чтобы нанести ущерб, гроза может быть даже не рядом, а пройти вдалеке. ”Поэтому безопасность в этом случае обеспечивает только выключение бытовой техники из сети или дополнительные инвестиции в защиту от перегрузки. При жаркой погоде необходимо также быть очень осторожными при подключении различных охлаждающих систем к имеющимся электросистемам, а также убедиться, что они не станут причиной перегрузки сети, которая может вызвать пожар”,- добавил Макиенко.

Во время грозы будьте готовы к потопу

Страховым фирмам знакомы также случаи, когда из-за проливного дождя, который следует за грозой, затапливаются подвалы, гаражи и повреждаются транспортные средства. Внешняя канализация просто не справляется в таких ситуациях с неожиданно выпавшим большим количеством осадков. Также могут пострадать квартирные дома, на крышах которых собирается большое количество воды, которая не уходит оттуда достаточно быстро. ”Во избежание таких случаев необходимо позаботиться о том, чтобы канавы, трассы, стоки и дождевые трубы всегда были чистыми”, — советует эксперт по страхованию.

ТОП

Если машина находится на парковке или на улице, где произошел потоп, и вода уже проникла в салон автомобиля, то ни в коем случае нельзя пытаться завести транспортное средство. В салоне автомобиля может находиться электроника, которая может стать причиной короткого замыкания. ”При управлении транспортным средством во время проливного дождя следует осторожно выбирать, через какие лужи ехать и через какие нет. Если нет уверенности в глубине лужи, то через нее не стоит проезжать, потому что неосторожный и необдуманный проезд может закончиться поломкой двигателя автомобиля”, — рассказал Макиенко. Такое поведение водителя толкуется как халатность высокой степени, и ущерб не подлежит возмещению со стороны страхового общества.

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