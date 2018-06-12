Идет гроза. Защитите бытовую технику и избегайте потопа

Первые ранние летние грозы уже натворили дел в некоторых регионах Эстонии, и по данным метеослужбы в ближайшие дни грозы могут повториться. По словам руководителя отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко, во время грозы следует быть особо внимательным, чтобы высокое напряжение, возникающее при ударе молнии, не повредило бытовую технику и чтобы из-за потопа не пострадал автомобиль, сказано в пресс-релизе.
Гроза и перебои с электричеством зачастую идут рука об руку, в результате чего может пострадать включенная в розетки бытовая техника. Каждый год страховая компания получает около сотни сообщений о нанесенном грозой ущербе. Самые большие выплаты ущерба достигают в таких случаях тысяч евро.
”Во время грозы следует избегать разведения огня в камине или плите, так как поднимающийся из трубы дым хорошо притягивает электричество. Точно так же во время грозы следует убрать со двора предметы, которые могут представлять для людей опасность и которые в случае, если их поднимет в воздух, могут нанести повреждения зданию или находящемуся во дворе автомобилю”, — предостерег Макиенко.