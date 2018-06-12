Идет гроза. Защитите бытовую технику и избегайте потопа

Непосредственно в здание молния бьет все-таки редко, и, как правило, вызванное грозой высокое напряжение попадает в дом через воздушные линии электропередач. И для того, чтобы нанести ущерб, гроза может быть даже не рядом, а пройти вдалеке. ”Поэтому безопасность в этом случае обеспечивает только выключение бытовой техники из сети или дополнительные инвестиции в защиту от перегрузки. При жаркой погоде необходимо также быть очень осторожными при подключении различных охлаждающих систем к имеющимся электросистемам, а также убедиться, что они не станут причиной перегрузки сети, которая может вызвать пожар”,- добавил Макиенко.

Во время грозы будьте готовы к потопу

Страховым фирмам знакомы также случаи, когда из-за проливного дождя, который следует за грозой, затапливаются подвалы, гаражи и повреждаются транспортные средства. Внешняя канализация просто не справляется в таких ситуациях с неожиданно выпавшим большим количеством осадков. Также могут пострадать квартирные дома, на крышах которых собирается большое количество воды, которая не уходит оттуда достаточно быстро. ”Во избежание таких случаев необходимо позаботиться о том, чтобы канавы, трассы, стоки и дождевые трубы всегда были чистыми”, — советует эксперт по страхованию.

Если машина находится на парковке или на улице, где произошел потоп, и вода уже проникла в салон автомобиля, то ни в коем случае нельзя пытаться завести транспортное средство. В салоне автомобиля может находиться электроника, которая может стать причиной короткого замыкания. ”При управлении транспортным средством во время проливного дождя следует осторожно выбирать, через какие лужи ехать и через какие нет. Если нет уверенности в глубине лужи, то через нее не стоит проезжать, потому что неосторожный и необдуманный проезд может закончиться поломкой двигателя автомобиля”, — рассказал Макиенко. Такое поведение водителя толкуется как халатность высокой степени, и ущерб не подлежит возмещению со стороны страхового общества.