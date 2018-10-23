И снова о жилищном кредитовании: читатели рассказывают о своем опыте
В ответ на недавнее письмо читателя о жилищных кредитах своим опытом решили поделиться и другие.
В ответ на недавнее письмо читателя о жилищных кредитах своим опытом решили поделиться и другие.
Когда Лаури брал свой первый жилищный кредит, то его ”домашний банк” ему отказал. ”Недостаточный доход. А в конкурирующем банке мне дали с 10% самофинансированием. При этом банк видел, что кроме зарплаты у меня есть и доход от предпринимательской деятельности. Кроме того, в течение нескольких лет мне удалось накопить внушительную сумму”, — рассказывает он. Так Лаури взял кредит в другом банке, куда и перевел все свои дела.
Прошло 10 лет и, поскольку ребенок подрос и ему нужда была отдельная комната, было решено сменить квартиру. ”За это время я три раза вносил платежи по досрочному погашению, так что остаток кредита был довольно маленьким. Я спросил в своем банке и мне ответили, что в принципе, могут дать, но поскольку я предприниматель, то нахожусь в зоне риске и у меня на протяжении длительного времени должен быть высокий доход. Если бы я был наемным работником, то проблем не было бы”. Банк аргументировал это тем, что в случае уменьшения объемов работы предприниматель не будет себя сокращать, а просто перестанет платить зарплату, от чего пострадают и платежу по кредиту. ”Даже данные о доходах за 5 лет и доказательства моей платежеспособности не имели никакого значения. При этом странно, что автолизинг, платежи по которым больше, мне бы дали, а жилищный кредит — нет”, — рассуждает мужчина. Он решил попытать счастья в другом банке, из которого он в свое время ушел, и получил положительный ответ.
Похожий опыт имеет и Хенри, который ходатайствовал о жилищном кредите в размере 18 000 евро. На это банк выдвинул ему ряд требований, которые он должен был исполнить, прежде чем они приступят с рассмотрению ходатайства. При этом в конце беседы мужчине сказали, что если он хочет избежать бюрократии, то они могут предложить ему процент в 12,5%.
Кроме необходимости доказывать свою платежеспособность можно столкнуться с проблемами, если ты хочешь купить недвижимость за пределами Харьюмаа. Именно это и произошло с Эрки, которому по этой причине отказали в кредите. ”Ни ценность залога, ни размер доходов не имеют значения. Как и то, что на самом деле залоговая недвижимость находится всего в 36 км от Таллинна, а Рапламаа. Да, за пределами Харьюмаа жизни нет”, — иронизирует мужчина.
Mere- ja lennuvedude korraldaja
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS OÜ
Tähtaeg: 06.11.2018
Narva eesti keele maja juhataja
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 05.11.2018
Riigihangete osakonna juhataja
RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
Tähtaeg: 24.10.2018
Logistik
UR PRODUCTS AS (MU-CONSULTANTS ...
Tähtaeg: 31.10.2018
Peakonstruktor
NORD PROJEKT AS (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 03.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.