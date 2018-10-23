И снова о жилищном кредитовании: читатели рассказывают о своем опыте

Когда Лаури брал свой первый жилищный кредит, то его ”домашний банк” ему отказал. ”Недостаточный доход. А в конкурирующем банке мне дали с 10% самофинансированием. При этом банк видел, что кроме зарплаты у меня есть и доход от предпринимательской деятельности. Кроме того, в течение нескольких лет мне удалось накопить внушительную сумму”, — рассказывает он. Так Лаури взял кредит в другом банке, куда и перевел все свои дела.

Прошло 10 лет и, поскольку ребенок подрос и ему нужда была отдельная комната, было решено сменить квартиру. ”За это время я три раза вносил платежи по досрочному погашению, так что остаток кредита был довольно маленьким. Я спросил в своем банке и мне ответили, что в принципе, могут дать, но поскольку я предприниматель, то нахожусь в зоне риске и у меня на протяжении длительного времени должен быть высокий доход. Если бы я был наемным работником, то проблем не было бы”. Банк аргументировал это тем, что в случае уменьшения объемов работы предприниматель не будет себя сокращать, а просто перестанет платить зарплату, от чего пострадают и платежу по кредиту. ”Даже данные о доходах за 5 лет и доказательства моей платежеспособности не имели никакого значения. При этом странно, что автолизинг, платежи по которым больше, мне бы дали, а жилищный кредит — нет”, — рассуждает мужчина. Он решил попытать счастья в другом банке, из которого он в свое время ушел, и получил положительный ответ.