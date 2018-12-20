”Хождение по мукам”. Пассажир пытается получить возврат за авиабилет, но пока получила лишь своеобразное обслуживание

”Вопрос, как было принято предыдущее решение о возврате, остается открытым, и похоже, что так и останется. 27 ноября в энный раз были высланы все документы и заявление”.

”К 10 декабря возврат не был совершен. По телефону неожиданно выяснилось, что заявление должен был заполнять покупатель билетов. На сегодня нет никаких-либо официальных ответов или хотя бы отписок по данному случаю, по телефону всегда отвечают разные операторы и убеждают, что "этим занимается другой отдел", однако какие-либо данные "другого отдела" отсутствуют”, — написала Марина.

Департамент: лучшая защита — страховка

Мы обратились с запросом в Департамент прав защиты потребителя. Ситуацию Марины комментирует специалист по коммуникации ведомства Пилле Кальда.

”Такие споры, вызванные смертью, крайне редки. Подобных обращений к нам ранее не поступило ни в связи в ”Аэрофлотом”, ни с Tickets Estonia OÜ”, — поведала Кальда.

Относительно ”Аэрофлота” в Департамент прав защиты потребителя обращались ввиду длительной задержки рейса или его отмены и требованием компенсации, предусмотренной правовыми актами ЕС. Касательно Tickets Estonia OÜ обращались к ведомству из-за неправильно написанного имени пассажира на билете, возврата денег за отмененный рейс и т.п.

”При отказе от билета потребителем следует исходить из условий продавца и перевозчика. — напомнила Кальда. — Если авиабилеты изменению не подлежат, и потребителю их аннулировать невозможно, то, увы, может произойти так, что продавец или перевозчик их стоимость не вернет”. Поскольку в данном случае неизвестно: на каких конкретно основаниях стороны заключили сделку, то и оценить данную ситуацию затруднительно.

”По всей видимости, в данном случае было дано согласие возвратить клиенту деньги за один билет. Для этого попросили потребителя предоставить нотариально заверенные документы, переведенные на русский язык. Чтобы вернуть билет — могут также действовать определенные правила. Если, допустим, в данном случае продавец билета и авиакомпания пошли навстречу, беря в расчет, что причиной аннулирования билетов являлась смерть близкого человека, то предпосылкой к возврату может быть подтверждение потребителем факта смерти. По запросу продавца и перевозчика может быть необходимо нотариальное заявление”, — сообщила специалист.

”На практике же лучше всего от таких ситуацию потребителя защищает наличие страховки, покрывающей различные непредвиденные ситуации” — резюмировала Кальда.

"Сервис № 1" не комментирует

Мы дважды письменно обратились за комментарием к Tickets Estonia OÜ, однако, к моменту публикации статьи ответа не поступило. Мы его опубликуем как только он поступит в редакцию.

”Tickets.ee — часть холдинга TTN, одного из ведущих и динамично развивающихся туристических онлайн-агентств Европы. Холдинг обладает одним из самых больших портфолио услуг среди онлайн тревел-агентств. В перечень сервисов, предоставляемых TTN, входят авиабилеты, отели, железнодорожные и автобусные билеты, страхование, трансферы, аренда авто, сити брейки, билеты на различные мероприятия и другие. Начало компании положено в 2009 году с запуском в Украине онлайн-сервиса Tickets.UA. Сейчас TTN предоставляет туристические услуги под двумя брендами: Tickets и KissAndFly. Главный офис находится в Вене”, значится на страничке фирмы в разделе ”О нас”.

”Сервис онлайн бронирования № 1” — приписка внизу страницы.

(Прямая цитата: лексика, орфография и пунктуация сохранены — прим. авт.)