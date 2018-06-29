29.06.2018, 14:45

Хотите выгодно выпить? Позжайте вглубь Латвии! Ибо у южных соседей цены на зеленого змия весьма вариативны

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Delfi напоминает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью!
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Alkoholikogus, mille võib Lätist sisse tuua
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Цены могут варьироваться и в ”алкостолице” — Валке. А если углубляться в латвийские просторы — разница в цене еще возрастает.

Это правда: местами в Латвии алкоголь стоит вдвое дешевле, нежели в Эстонии. Но о том, что и в самой Латвии цены на него разнятся, писалось мало.

Например, в Валмиере достаточно выгодно покупать виски, коньяк и шампанское, а также импортное пиво. Если же их сопоставить с ценами приграничного магазина Alko1000 или же SuperAlko, что в Валке, то разница в цене незначительна: считанные копейки. Но в любом случае, если сравнивать с нашими ценами, разница ощутима.

Небольшая разница в цене в латвийских магазинах порой обусловлена договорами между поставщиком и производителем. Но одни из главнейших причин разницы в цене — объемы и конкуренция. Почему же цены ”внутри” Латвии могут быть ниже, чем в приграничных районах, ни один из бизнесменов внятно объяснить не может. Также и крупнейшие эстонские производители алкоголя, такие как Saku и A. Le Coq, подтверждают, что они особо не в курсе особенностей латвийского рынка, потому и не могут прокомментировать данную тему.

Kasulik сравнил цены на алкоголь в Alko1000, SuperAlko, валмиераском AlkOutlet, валмиераских магазинах Mego, а также в эстонском SuperAlko. Один из выводов: крепкий алкоголь разумно покупать именно в SuperAlko, но ”в глубине” Латвии. Там он дешевле, чем в действующем на границе Alko1000.

Читайте подробности в Kasulik.

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