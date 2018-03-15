15.03.2018, 19:19

Хотите получать минимум 5 000 евро и отдыхать 6 месяцев в году? Тогда эта работа для вас!

 (12)
rus.delfi.ee
EST
Euro
Foto: Ilmar Saabas

Занимающаяся обменом валюты и куплей-продажей золота фирма Tavid ищет в свою команду руководителя по денежным потокам. Зарплата начинается с 5000 евро, и верхней границы, как утверждается, не существует.

Предыдущий опыт особой роли не играет. График тоже довольно интересный: неделя через неделю.

Нынешний директор по денежным потокам фирмы Сийм Нымм говорит, что за данной цифрой скрывается тяжелый труд и стрессоустойчивость: ”Ты как карусель, ты не можешь остановиться на полпути. Но ты и не хочешь, потому что ты наслаждаешься своей работой”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии