Хотите получать больше? Смените работу! Новые работники получают больше старых

Об этом свидетельствует исследование, проведенное Palgainfo Agentuur и порталом CVKeskus.ee.

Люди, работающие на нынешнем месте менее года, зарабатывали в среднем 1717 евро брутто. Люди со стажем более десяти лет — 1453 евро.

В процентом соотношении результаты практически одинаковы во всех сферах деятельности: работники с меньшим стажем зарабатывает больше, чем ”долгожители”. В случае руководящих должностей и топ-специалистов разница составляет 26% и 24% соответственно. В сфере торговле и обслуживания новые работники зарабатывали на 14% больше, чем старые, среди операторов станков и машин разница составила 16%. Исключением стали руководители низшего звена и разнорабочие, где более высокая зарплата наблюдалась у работников, имеющих стаж 1-2 года.

”В свете нехватки рабочей силы фирмы вынуждены переманивать работников других организаций и делать им хорошие предложения, которые могут в 20-30% превышать ту зарплату, которую получает кандидат на старом месте”, — сказала руководитель Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер.