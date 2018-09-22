"Хороший жизненный урок". Новый работодатель расторгнул контракт за день до начала работы — что делать в такой ситуации?

”Конечно, я был шокирован, понимая, что фактически со следующего дня становлюсь безработным. К счастью, с моим настоящим работодателем мне очень повезло и они в тот же день смогли оформить меня обратно на работу”, — в тот же День Дмитрий, находясь в шоковом состоянии и не вдаваясь в юридические подробности ситуации, расторгнул договор с несостоявшимся работодателем.

”Из всей этой ситуации извлек хороший жизненный урок и всех молодых амбициозных людей хотел бы предостеречь, что скорее стоит обходить стороной таких вот работодателей”, — завершает свой рассказ читатель.

Работодатель не имеет права расторгнуть договор за день до начала работы

Чтобы узнать, какие права есть у лица, которое фактически заставляют расторгнуть договор перед самым началом работы, Delfi обратился к главному юристу A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрию Щербину. Ниже приводим его комментарии к данной ситуации:

В законе о трудовом договоре есть такие понятия, как факт ”заключения договора” и ”фактическое поступление на работу” — когда работник начинает выполнять свои рабочие обязанности.

По закону, трудовые отношения между работником и работодателем возникают:

a) с момента подписания договора

b) если договор не подписан, то с момента, когда работник приступил к выполнению своих обязанностей.

Чтобы прекратить трудовой договор, в законе имеются статьи, которые необходимо соблюдать. В противном случае, расторжение договора будет считаться ничтожным. Например, статья 79 Закона о трудовом договоре позволяет прекратить трудовые отношения полюбовно, заверив факт прекращения письменно (как правило, лаконичная бумага-соглашение, что стороны считают договор прекращенным и не имеют в связи с этим ни требований, ни претензий друг к другу).

Также есть возможность прекратить трудовой договор в период испытательного срока, оповестив работника за 15 дней. Но здесь есть несколько важных моментов:

1) испытательный срок начинается с момента поступления на работу

2) работодатель должен обосновать прекращение договора.

В дополнение к сказанному, работодатель может прекратить трудовой договор в чрезвычайном порядке, если продолжение трудовых отношений на оговоренных условиях становится невозможным вследствие:

1) уменьшения объема работы

2) реорганизации работы

3) или в ином случае прекращения работы (сокращение).

При этом работодатель должен по возможности предложить работнику другую работу.

Из сказанного следует, что работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор за день до начала работы (за исключением случаев, когда работодатель провозглашен банкротом или прекращает деятельность).

Что касается вопроса возможных компенсаций, то в описанном читателем случае требование материальных компенсаций бесперспективно, т.к. договор был расторгнут по обоюдному согласию.

В ином случае, если договор прекращен со стороны работодателя противоправно, у работника есть право потребовать возмещения вреда и неполученной зарплаты (статья 108 Закона о трудовом договоре). В качестве альтернативы суд или комиссия по трудовым спорам имеют право в определенных случаях обязать работодателя выплатить работнику возмещение в размере среднемесячного вознаграждения за труд за три месяца.

Если у читателей имеются дополнительные вопросы, то с юридической компанией можно выйти на связь через веб-сайт www.agd.ee