22.09.2018, 10:30

"Хороший жизненный урок". Новый работодатель расторгнул контракт за день до начала работы — что делать в такой ситуации?

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юрист: это незаконно
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор 
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Foto: Anni Õnneleid

Delfi написал Дмитрий, поделившийся своим печальным опытом: после получения выгодного предложения молодой человек ушел с работы, но новый работодатель расторгнул контракт за день до начала работы. И хотя история Дмитрия имела счастливый конец, Delfi решил узнать у юриста — законно ли такие действия работодателя, и какие права имеет работник в такой ситуации.

”Хотел бы поделиться с вами ситуацией, которая произошла со мной на днях. Я — молодой специалист, работаю в крупной фирме в ИТ-отделе. В августе на портале поиска работы нашел предложение от логистической фирмы, которое меня очень заинтересовало, так как место работы находится недалеко от места жительства и была предложена интересная должность, как раз по моему профилю”, — рассказывает Дмитрий.

Молодой человек отправил в фирму свое CV, а после удачно прошедшего собеседования и тестов его взяли на работу, сделав хорошее предложение с зарплатой выше среднего по рынку для этой должности.

”Я решил не упускать шанс и согласился. Расторгнул договор со своим работодателем, а 23 августа подписал договор с новой фирмой. По закону должен был отработать по своему месту работы 30 дней. Параллельно занимался оформлением всего необходимого в новой фирме. В общем, все шло по плану, и с 12 сентября я уже должен был работать на новом месте”, — описывает читатель.

Однако не все пошло так, как он планировал. В в последний день работы на прежнем месте ему позвонил новый работодатель, извинился и сказал, что возникли непредвиденные обстоятельства — у фирмы якобы возникли финансовые трудности — и его попросили по обоюдному согласию расторгнуть договор.

”Конечно, я был шокирован, понимая, что фактически со следующего дня становлюсь безработным. К счастью, с моим настоящим работодателем мне очень повезло и они в тот же день смогли оформить меня обратно на работу”, — в тот же День Дмитрий, находясь в шоковом состоянии и не вдаваясь в юридические подробности ситуации, расторгнул договор с несостоявшимся работодателем.

”Из всей этой ситуации извлек хороший жизненный урок и всех молодых амбициозных людей хотел бы предостеречь, что скорее стоит обходить стороной таких вот работодателей”, — завершает свой рассказ читатель.

Работодатель не имеет права расторгнуть договор за день до начала работы

Чтобы узнать, какие права есть у лица, которое фактически заставляют расторгнуть договор перед самым началом работы, Delfi обратился к главному юристу A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрию Щербину. Ниже приводим его комментарии к данной ситуации:

В законе о трудовом договоре есть такие понятия, как факт ”заключения договора” и ”фактическое поступление на работу” — когда работник начинает выполнять свои рабочие обязанности.

По закону, трудовые отношения между работником и работодателем возникают:

a) с момента подписания договора
b) если договор не подписан, то с момента, когда работник приступил к выполнению своих обязанностей.

Чтобы прекратить трудовой договор, в законе имеются статьи, которые необходимо соблюдать. В противном случае, расторжение договора будет считаться ничтожным. Например, статья 79 Закона о трудовом договоре позволяет прекратить трудовые отношения полюбовно, заверив факт прекращения письменно (как правило, лаконичная бумага-соглашение, что стороны считают договор прекращенным и не имеют в связи с этим ни требований, ни претензий друг к другу).

Также есть возможность прекратить трудовой договор в период испытательного срока, оповестив работника за 15 дней. Но здесь есть несколько важных моментов:

1) испытательный срок начинается с момента поступления на работу
2) работодатель должен обосновать прекращение договора.

В дополнение к сказанному, работодатель может прекратить трудовой договор в чрезвычайном порядке, если продолжение трудовых отношений на оговоренных условиях становится невозможным вследствие:

1) уменьшения объема работы
2) реорганизации работы
3) или в ином случае прекращения работы (сокращение).

При этом работодатель должен по возможности предложить работнику другую работу.

ТОП

Из сказанного следует, что работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор за день до начала работы (за исключением случаев, когда работодатель провозглашен банкротом или прекращает деятельность).

Что касается вопроса возможных компенсаций, то в описанном читателем случае требование материальных компенсаций бесперспективно, т.к. договор был расторгнут по обоюдному согласию.

В ином случае, если договор прекращен со стороны работодателя противоправно, у работника есть право потребовать возмещения вреда и неполученной зарплаты (статья 108 Закона о трудовом договоре). В качестве альтернативы суд или комиссия по трудовым спорам имеют право в определенных случаях обязать работодателя выплатить работнику возмещение в размере среднемесячного вознаграждения за труд за три месяца.

Если у читателей имеются дополнительные вопросы, то с юридической компанией можно выйти на связь через веб-сайт www.agd.ee

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