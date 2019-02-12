Хорошие новости: весной в Эстонии ожидается рост пенсий

В апреле дневная ставка пенсии вырастет в среднем на 8,4%, что означает для человека с трудовым стажем более 44 лет повышене примерно в 40 евро.
Министерство социальных дел послало на согласование законопроект, в соответствии с которым индекс пенсии составлял бы 1,084. Это значит, что с первого апреля пенсии — как по старости, так и по нетрудоспособности — вырастут примерно на 8,4 процента на основании дневной ставки, пишет Ärileht.
”В контексте роста зарплат растут и пенсии, с апреля этого года — на 8,4% в целом. Это — самый большой рост за последние годы”, — сказала министр социальных дел Каиа Ива. Например, по ее словам, у человека с 44-летним трудовым стажем пенсия по старости с 1 апреля вырастет почти на 40 евро, и, таким образом, будет составлять 483 евро.
Согласно законопроекту, базовая часть пенсии после индексации составит 191,6 евро и годовая оценка — 6,627 евро. Рассчитанные по индексу 2019 года пенсии будут выплачиваться с апреля.
Индексация пенсий в этом году обойдется государству в 113,6 миллионов евро (в 2018 году — 97,6 млн евро). Пенсии будут проиндексированы у 349 600 пенсионеров (в 2018 году — 375 649).
Эстония каждый год проводит перерасчет пенсий для того, чтобы поддержать баланс пенсий по отношению к изменению зарплат и цен. Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, зависящая от его предыдущего трудового вклада. Существующий порядок индексации пенсий начал действовать 11 лет назад, 1 января 2008 года, когда индексацию привязали к поступлению социального налога в общем объеме, чем прежде.
После утверждения индекса департамент социального страхования производит в соответствии с новой ценностью перерасчет всех государственных пенсий. Человек может посмотреть размер своей новой пенсии на государственном портале eesti.ee с 1 апреля. Дополнительную информацию об индексации пенсий можно получить по справочным телефонам департамента социального страхования: 661 0551 или 6121 360.
В дополнение к пенсиям будет произведен перерасчет дневной ставки пособия по трудоспособности. С 1 апреля дневная ставка при отсутствующей трудоспособности составит 13,79 евро и ставка пособия по трудоспособности — около 413,7 евро в месяц (в 2018 году — 381 евро в месяц). При частичной трудоспособности дневная ставка составит 7,86 евро и пособие — 235,8 евро в месяц (в 2018 году — 217 евро в месяц). Размер пособия по трудоспособности касса по безработице рассчитывает на каждый календарный месяц.