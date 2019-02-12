Хорошие новости: весной в Эстонии ожидается рост пенсий

Министерство социальных дел послало на согласование законопроект, в соответствии с которым индекс пенсии составлял бы 1,084. Это значит, что с первого апреля пенсии — как по старости, так и по нетрудоспособности — вырастут примерно на 8,4 процента на основании дневной ставки, пишет Ärileht.

”В контексте роста зарплат растут и пенсии, с апреля этого года — на 8,4% в целом. Это — самый большой рост за последние годы”, — сказала министр социальных дел Каиа Ива. Например, по ее словам, у человека с 44-летним трудовым стажем пенсия по старости с 1 апреля вырастет почти на 40 евро, и, таким образом, будет составлять 483 евро.

Согласно законопроекту, базовая часть пенсии после индексации составит 191,6 евро и годовая оценка — 6,627 евро. Рассчитанные по индексу 2019 года пенсии будут выплачиваться с апреля.

Индексация пенсий в этом году обойдется государству в 113,6 миллионов евро (в 2018 году — 97,6 млн евро). Пенсии будут проиндексированы у 349 600 пенсионеров (в 2018 году — 375 649).