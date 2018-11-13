13.11.2018, 20:00

Хорошие новости: смена поставщика электроэнергии станет быстрее и дешевле

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rus.delfi.ee
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Elektri hind
Elektri hindFoto: Madis Veltman

Министерство экономики и коммуникаций направило на согласование законопроект трех постановлений, касающихся деятельности системы и рынка электроэнергии. Кроме прочего, срок предварительного уведомления о смене поставщика электроэнергии сократится с 21 дня до 7 дней.

Министр Кадри Симсон считает, что при вступлении в силу постановлений увеличится и конкуренция между поставщиками электроэнергии. В качестве примера она привела рынок сотовой связи, где перед сменой поставщика услуг нынешний поставщик может предложить клиенту более выгодное предложение, чтобы его удержать.

Согласно текущему постановлению, новый потребитель, как правило, присоединяется к распределительной сети. В будущем свобода увеличится и потребитель сам сможет выбирать, присоединится ли он к основной или распределительной сети. Присоединиться к распределительной сети дешевле, но при этом сетевое обслуживание дороже. Поэтому потребитель сможет сам выбирать, какая услуга ему больше подходит.

Данные изменения связаны со вступлением в селу единых общеевропейских сетевых предписаний рынка электроэнергии.

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