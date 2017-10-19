Хорошие экономические результаты позволят Telia увеличить инвестиции

В третьем квартале Telia Eesti нарастила как прибыль от реализации, так и доходность и, благодаря хорошим результатам, увеличивает инвестиции в экономику Эстонии, значится в пресс-релизе.

Доход от продаж услуг Telia в третьем квартале по сравнению с началом года увеличился на 6,8%, достигнув суммы в 57,1 миллиона евро. Доходность предприятия выросла на 7% и составила 24,5 миллиона евро.

”В этом году это — самый высокий квартальный результат, что подтверждает правильность принятых нами бизнес-решений. Вместе с этим важно подчеркнуть то, что мы решили увеличить инвестиции в обновление сети интернета, и в течение нескольких следующих лет используем для этого весьма существенные дополнительные средства. Безусловно, мы продолжим активную разработку проектов 5G, тестовые варианты которых мы в конце сентября представили на саммите дигитального развития”, — сказал председатель правления Telia Eesti Дан Стрёмберг.

В третьем квартале Telia выросла во всех основных областях деятельности. В конце квартала клиентская база пользователей мобильных услуг составляла примерно 929 000 номеров, а количество активных пользователей мобильного интернета Telia превысила 351 000.

На базу пользователей Telia TV в третьем квартале повлиял выход из зоны свободного вещания телеканалов Kanal 2 и TV3, что для многих стало причиной поиска нового телевизионного оператора. По состоянию на конец III квартала услугой Telia TV пользовались более 183 000 клиентов. Количество пользователей широкополосного интернет-соединения Telia увеличилось и составило 238 000 клиентов.

В Telia работают 1900 человек, предприятие занимает ведущую позицию на рынке своих основных услуг.