Хорошая возможность иметь дополнительный доход

Сегодня открыть вклад или получить кредит можно не только в банке, но и в других надежных финансовых организациях, предлагающих более выгодные условия.

Основанное на эстонском капитале кредитно-сберегательное общество ERIAL предоставляет финансовые услуги людям и компаниям, заинтересованным в сохранении и приумножении своих средств, а также в кредитовании. Мы готовы предложить своим клиентам гибкие условия и наиболее привлекательные на эстонском рынке проценты по вкладам и кредитам.





Надежные вклады с высоким процентом

Кредитно-сберегательное общество ERIAL предлагает самую большую процентную ставку по сберегательному вкладу в Эстонии, которая равна 12% годовых. Это стало возможным за счет финансово-инвестиционной стратегии и взвешенной системе анализа и оценки рисков. ERIAL предлагает четыре вида вкладов, и клиенты сами определяют наиболее подходящий.

Сберегательный вклад - 12% годовых;

Накопительный вклад - 11% годовых;

Срочный вклад - 10% годовых;

Расчётный вклад - 9% годовых.





Как работает кредитно-сберегательное общество?

Кредитно-сберегательное общество ERIAL – это финансовый кооператив, который принадлежит его членам. Деятельность кооператива направлена на организацию системы финансовой взаимопомощи: от одних участников принимаются вклады, которые затем используются для выдачи кредитов другим участникам. Право пользования услугами кооператива имеют только его члены.

Принципы, применяемые для обеспечения возврата выданных кредитов в кредитно-сберегательном обществе ERIAL

ипотека на недвижимое имущество (застроенная недвижимость, квартирная собственность, право на застройку);

залог на срочный вклад;

коммерческий залог на основное имущество получателя кредита или иное движимое имущество;

регистровый залог на транспортное средство;

поручительство частного или юридического лица;

иные признаваемые залоги.

Стремительный рост компании оправдал все ожидания клиентов

На сегодняшний день кредитно-сберегательное общество ERIAL открывает второе представительство в Таллинне по адресу Suur-Ameerika 12. Цель расширения – улучшение качества обслуживания клиентов. Напомним, что речь идет о финансовом учреждении, основанном на эстонском капитале. Его деятельность заключается в предоставлении финансовых услуг частным и юридическим лицам, которые являются его членами, а также хранении и приумножении их сбережений. Грамотная финансовая политика ERIAL позволяет накапливать деньги и выплачивать повышенные проценты по вкладам.

Представительства по обслуживанию клиентов кредитно-сберегательного общество ERIAL

Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122 (1.этаж / отдельный вход с улицы)

Tornimäe 5, Tallinn 10145 (1.этаж / отдельный вход с улицы)





ERIAL - кредитно-сберегательное общество нового типа

Да, это именно так, ERIAL - кредитно-сберегательное общество нового типа! Эстонское государство известно в мире своими решениями в области информационных технологий. Именно поэтому Эстонию характеризуют как э-государство. ERIAL старается следовать тенденциям в сфере информационных технологий. Вопреки всем известным принципам работы кредитно-сберегательных обществ, услугами ERIAL теперь можно воспользоваться не только в представительствах, но и удаленно онлайн в интернете через удобную электронную среду самообслуживания. Таким образом, все услуги и финансовые продукты ERIAL можно получать на сайте www.erial.ee, не выходя из дома, если воспользоваться ID-kaart или Mobiil-ID.

В дальнейшем все новые услуги и финансовые продукты, которые планирует предлагать ERIAL, будут сразу же доступны клиентам через электронную среду самообслуживания. Напоминаем, что для доступа ко всем нашим услугам, необходимо являться членом кредитно-сберегательного общества. Для этого требуется пройти простую процедуру регистрации на сайте www.erial.ee либо в одном из наших филиалов.

Как стать клиентом и вступить в общество?

Для вступления в кредитно-сберегательное общество ERIAL необходимо сделать три простых шага.

Шаг 1. Пройти регистрацию. Сделать это можно через интернет сайт www.erial.ee или в наших представительствах при личном визите. При себе необходимо иметь паспорт, ИД-карту. Рассмотрение заявки проходит в режиме онлайн. Система обрабатывает информацию и определяет, может ли заявитель стать членом кредитно-сберегательного общества.

Шаг 2. Оплатить вступительный членский взнос. Оплачивается один раз. Размер взноса для физических и юридических лиц составляет 9 евро.

Шаг 3. Оплатить вступительный паевой взнос. Его минимальная величина для физических и юридических лиц составляет 30 евро.





Кто может стать клиентом и вступить в кредитно-сберегательное общество?

Физические лица, достигшие совершеннолетия, постоянно проживающие в Эстонии или имеющие недвижимость на территории страны.

Юридические лица, зарегистрированные в Эстонии.





Какие преимущества дает членство в кредитно-сберегательном Обществе?

открыть вклад и получать по нему наиболее выгодные проценты;

получить кредит на льготных условиях;

пользоваться иными услугами Общества;

получить часть прибыли кредитно-сберегательного общества, так как паевой взнос – это инвестиция, приносящая дивиденды ежегодно.





Зачем присоединяться?

Сохранение и приумножение

Ежегодно деньги, которые не инвестированы напрямую, подвержены инфляции. Это значит, на одну и ту же сумму спустя некоторое время вы сможете купить меньше товаров и услуг, чем сейчас. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости. Кредитно-сберегательное общество ERIAL готово предложить своим клиентам гибкие условия и наиболее привлекательные на эстонском рынке проценты по вкладам, что компенсирует инфляцию, а также дает отличную возможность дополнительного дохода и реального заработка.

Финансирование

Также не будем забывать, что у клиентов и членов кредитно-сберегательного общества ERIAL есть возможность получить финансирование на льготных условиях.

КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ERIAL

Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122, Eesti

Tornimäe 5, Tallinn 10145, Eesti

Дополнительная информация: klienditugi@erial.ee

+372 668 4210, +372 615 0072

www.erial.ee