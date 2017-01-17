Аномальные холода в Европе увеличили спрос на электричество в ряде стран Евросоюза, что привело к росту его стоимости до рекордных за 10 лет уровней. Так, стоимость Мвт·ч электричества во Франции с поставкой 19 января подорожала до €162.

Стоимость электричества в Германии и Бельгии с поставкой на следующий день выросла до максимального значения с 2008 года, в том время как во Франции цена приблизилась к шестинедельному максимуму на фоне аномально холодной зимы в Европе и резкого увеличения спроса на электроэнергию, пишет RNS со ссылкой на Bloomberg.

Электричество в Германии с поставкой 17 января подорожало до €90,5 за МВт·ч — максимального значения с ноября 2008 года. Это более чем в два раза выше стоимости на 13 января. Одновременно цены на электричество в Бельгии выросли до максимального уровня с мая 2008 года — до €110 за МВт·ч. Во Франции цена за электричество с поставкой 19 января выросла до €162 за МВт·ч против €135 на 9 января, свидетельствуют данные энергетической биржи Epex.

Резкое подорожание электричества во Франции на этой неделе совпало с низкой выработкой на гидроэлектростанциях и ремонтами на АЭС. Заморозки уже привели к вынужденным отменам авиарейсов во Франкфурте и отключениям электричества в Швейцарии, отмечает Bloomberg.

По данным The Weather Company, 17 января средняя температура на северо-западе Европы опустится до минус 0,5 градусов по Цельсию, что на 4,25 градуса ниже среднего показателя за последние 10 лет. Одновременно в некоторых районах Германии температура опустится до минус 20 градусов.

Забастовки и ограничения

Поставки электроэнергии могут быть ограничены во Франции также из-за забастовки работников электростанций энергетической компании EDF 16 января, сообщила компания-оператор французских электросетей RTE. Забастовка также запланирована в одной из угольных шахт компании Uniper.

В настоящее время шесть из 58 ядерных энергоблоков компании EDF отключены. Ранее, в ноябре, RTE предупредила, что она может прибегнуть к временным отключениям электричества в случае резкого роста спроса на фоне аномальных холодов, однако это станет самой крайней мерой.

Из-за заморозков Германия ограничила максимальную длину судов, которые могут пересекать Канал Рейн — Майн — Дунай, который часто используется для доставки энергоресурсов. В то время, как министр энергетики Румынии Тома Петку заявил, что запасов угля в двух крупнейших добывающих компаниях страны хватит лишь на четыре дня в случае сохранения высоких уровней потребления. 10 января Румыния отказала в поставках электричества Болгарии.

Общий объем генерирующих мощностей в Европе в прошлом году вырос примерно на 11 ГВт, в том числе, за счет роста солнечной и ветряной генерации на 12,8 ГВт, гидро- и газовой генерации — на 6,6 ГВт. За год страны Европы вывели из эксплуатации около 8,2 ГВт мощностей на угле и жидких углеводородах.