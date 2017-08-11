Ходорковский рассказал о покупке виллы в Швейцарии

Бывший глава "Юкоса" Михаил Ходорковский рассказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, что его самая дорогая покупка после освобождения из российской тюрьмы — вилла в Швейцарии.

По словам бизнесмена, его супруга не захотела жить в арендованном доме и предложила купить собственный. При этом за дом пришлось существенно переплатить.

"Он был на 30% дороже рынка. Потому что тот человек, который его продавал, должен был платить налоги. И нам нужно было их ему компенсировать. Но я видел, что для моей жены это реально важно", — признался экс-глава "Юкоса".

Как подтвердил Ходорковский, стоимость сделки можно оценить примерно в 2 млн британских фунтов (2,2 млн евро).

Напомним, в 2014 году швейцарская пресса сообщала, что бизнесмен арендовал виллу с видом на Цюрихское озеро за 13,2 тысячи долларов в месяц.