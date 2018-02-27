”Хочу отдыхать летом!” Имеет ли работодатель право отправить работника в отпуск в неудобное для него время?

Читатель Delfi обратился в редакцию и попросил помощи. ”Работодатель составил график отпусков и установил, что весной весь коллектив находится в коллективном отпуске. А я хотел бы отдыхать летом. Имеет ли работодатель на это право?” — написал читатель.

По словам юриста Трудовой инспекции Эльнары Наджафовой, в законе о трудовом договоре нет положений о коллективном отпуске, поэтому при предоставлении основного отпуска можно говорить лишь об общих правилах. Работодатель составляет график отпусков и обнародует его не позднее 31 марта. ”В графике указывается основной отпуск и неиспользованный отпуск. При планировании отпуска следует принимать во внимание, что основной отпуск можно разделять на части лишь по согласованию сторон. Это означает, что если работодатель желает, чтобы вы взяли весь основной отпуск сразу, то он имеет на это право. Если работодатель хочет разделить основной отпуск на части, например, 14 + 7 + 7 календарных дней, то для этого ему необходимо достичь договоренности с работником”, — отметила Наджафова.

Специалист сказала, что при составлении графика, в том числе при назначении коллективного отпуска, необходимо считаться с лицами, имеющими право преимущества. Требовать предоставления основного отпуска в подходящее для них время имеют право: женщины непосредственно до и после отпуска по беременности и родам или непосредственно после отпуска по уходу за ребенком; мужчина непосредственно после отпуска по уходу за ребенком или во время отпуска жены по беременности и родам; родитель, воспитывающий ребенка до 7 лет; родитель, воспитывающий ребенка от 7 до 10 лет во время школьных каникул; несовершеннолетний, имеющий обязанность по посещению школы, во время школьных каникул.

”Если лицо, имеющее преимущество, желает использовать основной отпуск в иное время, чем установлено работодателем в рамках коллективного отпуска, то он имеет на это право, если сообщит об этом во время составления графика. Если имеющее преимущество лицо отказывается от коллективного отпуска, то работодатель обязан предоставить ему основной отпуск в подходящие ему даты и предоставить возможность работать в то время, когда другие работники находятся в коллективном отпуске. Если работодатель не обеспечивает работника работой, то обязан выплатить ему за этот период среднюю зарплату”, — сказала специалист.