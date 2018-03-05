H&M в опасности: новое поколение выбирает практичную одежду

Сегодня в мире моды лидирующие позиции занимают бренды, которые выпускают практичную одежду. Как объясняют эксперты, это обусловлено нынешним периодом экономической неопределенности и социальных волнений, что всегда отражается в работе дизайнеров и предпочтениях потребителей.

Однако такая тенденция, как пишет портал Business Insider, ставит под угрозу будущее таких магазинов как H&M и Forever 21, которые специализируются на розничной продаже недорогой одежды.

H&M и Forever 21 предлагают модные вещи по демократическим ценам, чем и привлекают большое число покупателей. Такие бренды нередко называют представителями "быстрой моды".

И если еще несколько лет тому назад она была очень востребованной, то сегодня новое поколение теряет к ней интерес, понимая, что одежда по более низкой цене не дотягивает по качеству до уровня определенных брендов. Таким образом набирает обороты тенденция, в рамках которой модным становятся практичные вещи.