01.07.2018, 16:30

H&M рассказал о не распроданной одежде на 4 млрд долларов

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H&M Conscious Exclusive kollektsiooni esitlus
H&M Conscious Exclusive kollektsiooni esitlusFoto: Meisi Volt

В последнем квартале в H&M увеличилось количество нераспроданной одежды, заявили в компании. Стоимость этих запасов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 13% и составила $4 млрд, указали в пресс-службе


Шведская корпорация Hennes & Mauritz AB (H&M) подсчитала стоимость не распроданной в последнем квартале одежды. Эта сумма, по данным представителей компании, составила ?36 млрд шведских крон ($4 млрд), передает телеканал CNN, отмечая, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 13%.

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