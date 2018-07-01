H&M рассказал о не распроданной одежде на 4 млрд долларов

H&M Conscious Exclusive kollektsiooni esitlus Foto: Meisi Volt

В последнем квартале в H&M увеличилось количество нераспроданной одежды, заявили в компании. Стоимость этих запасов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 13% и составила $4 млрд, указали в пресс-службе